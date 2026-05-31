Unwetter-Alarm: Nächste Hagel-Gewitter im Anmarsch

Auch am Sonntag muss man in weiten Teilen Österreichs mit heftigen Gewittern rechnen.

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Bereits am Samstag wurde Oberösterreich von Unwettern heimgesucht.A n die 5.000 Feuerwehrleute sind im Sturmeinsatz gestanden. Landesweit wurden die Einsatzkräfte rund 400-mal gerufen, berichtete Clemens Arzt, diensthabender Offizier beim Landesfeuerwehrverband, der APA am Sonntag. Rund 90 Prozent der Alarmierungen betrafen umgestürzte Bäume, auch einige überflutete Keller waren auszupumpen.

© Fotokerschi

Wieder Gewitter-Alarm

Auch am Sonntag besteht hohe Gewitter-Gefahr. Bereits ab den Morgenstunden gestaltet sich der Sonntag verbreitet gewitteranfällig. Zwischenzeitlich scheint tagsüber die Sonne, tagsüber bilden sich aber immer mehr hochreichende Quellwolken und es entstehen einige Schauer, vor allem im Osten und Süden auch Gewitter. Der Wind weht oft schwach bis mäßig, zeitweise auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 10 bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 29 Grad.

Die Prognose im Detail

Wien : Rasch entstehen immer mehr Quellwolken mit nachfolgenden Regenschauern und Gewittern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. Frühtemperaturen um 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 27 Grad.

: Rasch entstehen immer mehr Quellwolken mit nachfolgenden Regenschauern und Gewittern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. Frühtemperaturen um 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 27 Grad. Niederösterreich : Rasch entstehen verbreitet Quellwolken. Ausgehend vom Berg- und Hügelland muss dann mit Schauern, oft auch Gewittern gerechnet werden. Erste Schauer sind bereits am Vormittag möglich. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, zeitweise auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 12 bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 29 Grad.

: Rasch entstehen verbreitet Quellwolken. Ausgehend vom Berg- und Hügelland muss dann mit Schauern, oft auch Gewittern gerechnet werden. Erste Schauer sind bereits am Vormittag möglich. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, zeitweise auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 12 bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 29 Grad. Burgenland : Zeitweise zeigen sich ein paar hohe Wolken, generell überwiegt auch heute Nachmittag sonniger Wettercharakter. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost. Nachmittagstemperaturen 19 bis 21 Grad.

: Zeitweise zeigen sich ein paar hohe Wolken, generell überwiegt auch heute Nachmittag sonniger Wettercharakter. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost. Nachmittagstemperaturen 19 bis 21 Grad. Oberösterreich : Heute scheint am Vormittag oft die Sonne. Ab Mittag bilden sich mächtige Haufenwolken. Regenschauer und Gewitter breiten sich im Lauf des Nachmittags und Abends auf alle Landesteile aus. Der Wind legt im Tagesverlauf zu und weht am Nachmittag lebhaft aus Süd bis West, in Gewitternähe sind auch stürmische Böen um 80 km/h zu erwarten. Die Höchstwerte erreichen 23 bis 29 Grad.

: Heute scheint am Vormittag oft die Sonne. Ab Mittag bilden sich mächtige Haufenwolken. Regenschauer und Gewitter breiten sich im Lauf des Nachmittags und Abends auf alle Landesteile aus. Der Wind legt im Tagesverlauf zu und weht am Nachmittag lebhaft aus Süd bis West, in Gewitternähe sind auch stürmische Böen um 80 km/h zu erwarten. Die Höchstwerte erreichen 23 bis 29 Grad. Steiermark : Heute schwächt sich der Hochdruckeinfluss ein wenig ab und von Nordosten gelangt etwas weniger warme Luft in die Steiermark. In der Früh und am Vormittag überwiegt neben ein paar Wolkenfeldern generell noch der Sonnenschein. Am Nachmittag machen sich über den Bergen einige Quellwolken bemerkbar. In den meisten Regionen bleibt es trocken und recht sonnig, am ehesten könnten sich im oberen Murtal vereinzelt kurze isolierte Regenschauer entwickeln. Die Höchstwerte gehen leicht zurück auf Werte zwischen 17 und 22 Grad.

: Heute schwächt sich der Hochdruckeinfluss ein wenig ab und von Nordosten gelangt etwas weniger warme Luft in die Steiermark. In der Früh und am Vormittag überwiegt neben ein paar Wolkenfeldern generell noch der Sonnenschein. Am Nachmittag machen sich über den Bergen einige Quellwolken bemerkbar. In den meisten Regionen bleibt es trocken und recht sonnig, am ehesten könnten sich im oberen Murtal vereinzelt kurze isolierte Regenschauer entwickeln. Die Höchstwerte gehen leicht zurück auf Werte zwischen 17 und 22 Grad. Kärnten : Am Sonntagvormittag scheint in Kärnten vorwiegend die Sonne und es wird sommerlich warm. Restwolken lockern auf. Bereits im Laufe des Vormittags entstehen rasch Quellwolken und nachfolgend ein paar Regenschauer und Gewitter. Kurzzeitig kann es in Gewitternähe Sturmböen geben. Frühtemperaturen: 10 bis 15 Grad, Nachmittagswerte: 26 bis 30 Grad.

: Am Sonntagvormittag scheint in Kärnten vorwiegend die Sonne und es wird sommerlich warm. Restwolken lockern auf. Bereits im Laufe des Vormittags entstehen rasch Quellwolken und nachfolgend ein paar Regenschauer und Gewitter. Kurzzeitig kann es in Gewitternähe Sturmböen geben. Frühtemperaturen: 10 bis 15 Grad, Nachmittagswerte: 26 bis 30 Grad. Salzburg : Heute scheint häufig die Sonne. Ab Mittag ziehen ein paar Wolken durch und über den Bergen bilden sich Quellwolken. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte erreichen 19 bis 22 Grad. Der Wind weht höchstens schwach, überwiegend aus Nord.

: Heute scheint häufig die Sonne. Ab Mittag ziehen ein paar Wolken durch und über den Bergen bilden sich Quellwolken. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte erreichen 19 bis 22 Grad. Der Wind weht höchstens schwach, überwiegend aus Nord. Tirol : Der Sonntag bringt durchwachsenes Sommerwetter. Zunächst ist es noch überwiegend sonnig und bis zum frühen Nachmittag wird es 23 bis 28 Grad warm. Am Nachmittag nehmen die Quellwolken rasch zu, nachfolgend entstehen verbreitet Schauer und Gewitter, die rasche Abkühlung bringen. In Schauer- und Gewitternähe lebt der Wind vorübergehend stark böig auf.

: Der Sonntag bringt durchwachsenes Sommerwetter. Zunächst ist es noch überwiegend sonnig und bis zum frühen Nachmittag wird es 23 bis 28 Grad warm. Am Nachmittag nehmen die Quellwolken rasch zu, nachfolgend entstehen verbreitet Schauer und Gewitter, die rasche Abkühlung bringen. In Schauer- und Gewitternähe lebt der Wind vorübergehend stark böig auf. Vorarlberg: Am Vormittag wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Von einzelnen Schauern abgesehen bleibt es noch trocken. In den sonnigen Phasen wird es schwül-warm mit 23 bis 28 Grad. Am Nachmittag ziehen zeitweise Schauer oder Gewitter über Vorarlberg hinweg, welche Abkühlung bringen. Der Wind kann in Schauer- und Gewitternähe vorübergehend stark böig werden.

So geht es weiter

Am Montag ziehen dichte Wolken durch, gebietsweise regnet es. Im Tagesverlauf werden bei zunehmend aufgelockerter Bewölkung sonnige Phasen häufiger, die Schauerneigung geht zurück. Am sonnigsten ist es im Lungau. Es weht mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest mit Spitzen um 50 km/h. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad, die Höchstwerte erreichen 16 bis 20 Grad.