Kopfverletzung
68-Jähriger verletzte schlafende Ehefrau mit Taschenlampe
Das berichtete die Polizei. Der Mann fügte seiner Ehefrau dabei eine Kopfverletzung zu, danach verständigte er selbst die Einsatzkräfte. Im Vorgarten des Einfamilienhauses trafen die Beamten auf eine 68-jährige Frau, die eine blutende Wunde aufwies und unter Schock stand.
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Ihr Ehemann befand sich im Haus. Er gab an, seiner Frau im Schlaf mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen zu haben. Als Motiv nannte er die Belastung durch einen bevorstehenden Umzug. Einem Polizeisprecher zufolge soll der Ortswechsel aufgrund von körperlichen Einschränkungen der Frau notwendig geworden sein. Die Seniorin wurde nach der Attacke von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.
Vorläufig festgenommen
Der 68-Jährige wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Beamte stellten neben der Taschenlampe auch einen Schreckschussrevolver sicher.
(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133)
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