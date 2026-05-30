TV
Radio
E-Paper
Österreich

Kopfverletzung

68-Jähriger verletzte schlafende Ehefrau mit Taschenlampe

Taschenlampe © Getty Images/Tetra images RF
Ein 68-Jähriger hat am Freitag in der Früh in Wien-Meidling mit einer Taschenlampe auf seine schlafende Frau eingeschlagen.
OE24 auf Google bevorzugen

Das berichtete die Polizei. Der Mann fügte seiner Ehefrau dabei eine Kopfverletzung zu, danach verständigte er selbst die Einsatzkräfte. Im Vorgarten des Einfamilienhauses trafen die Beamten auf eine 68-jährige Frau, die eine blutende Wunde aufwies und unter Schock stand.

Auch interessant

HIER gibt es das beste Eis Österreichs

Wiener stirbt bei Rennen in Spielberg

Brenner-Sperre: DAMIT hat niemand gerechnet

Unwetter-Alarm: Heftige Hagel-Gewitter steuern auf Österreich zu

Das bedeutet der Blue Moon für die Sternzeichen

Ihr Ehemann befand sich im Haus. Er gab an, seiner Frau im Schlaf mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen zu haben. Als Motiv nannte er die Belastung durch einen bevorstehenden Umzug. Einem Polizeisprecher zufolge soll der Ortswechsel aufgrund von körperlichen Einschränkungen der Frau notwendig geworden sein. Die Seniorin wurde nach der Attacke von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Vorläufig festgenommen

Der 68-Jährige wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Beamte stellten neben der Taschenlampe auch einen Schreckschussrevolver sicher.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Das bedeutet der Blue Moon für die Sternzeichen

Bauernregel: "Donnert’s viel im Mai,..."

Unglaublich: Die Aussagen der IS-Islamisten in Österreich

Entwarnung nach Ebola-Verdacht bei Österreicherin (19)

Wiener stirbt bei Rennen in Spielberg

Demo legt heute Brenner-Autobahn lahm

68-Jähriger verletzte schlafende Ehefrau mit Taschenlampe

Unwetter-Alarm: Heftige Hagel-Gewitter steuern auf Österreich zu

HIER gibt es das beste Eis Österreichs

Brenner-Sperre: DAMIT hat niemand gerechnet