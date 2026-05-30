Das bedeutet der Blue Moon für die Sternzeichen

Ein Blauer Mond erhellt bald den Nachthimmel und markiert laut Astrologen das Ende eines intensiven Zyklus.

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Das seltene Mond-Spektakel zeigt sich am morgigen Sonntag gegen 10:45 Uhr (MESZ) in seiner vollen Pracht, wenn der Himmelskörper zum zweiten Mal in diesem Monat als Vollmond erstrahlt. Bereits am 1. Mai leuchtete ein Vollmond im Skorpion auf, nun schließt das Phänomen den Monat im Sternzeichen Schütze ab. Im Volksmund wird dieses besondere Ereignis als Blauer Mond bezeichnet, auch wenn der Name mit einer tatsächlichen blauen Färbung nichts zu tun hat. Die Bezeichnung leitet sich vom englischen Sprichwort "once in a blue moon" ab, was übersetzt in etwa "alle Jubeljahre" bedeutet. Durchschnittlich lässt sich dieses Bild am Himmel nur alle zweieinhalb bis drei Jahre beobachten.

Tiefgreifendes Ende eines langen Zyklus

In der Astrologie steht ein Vollmond stets für den Abschluss eines Zyklus. Weil ein Blauer Mond so ungewöhnlich ist, gilt dieses Ende als besonders tiefgreifend: Ein langer und intensiver Prozess findet seinen Abschluss, was sich laut Experten stark auf den eigenen Gemütszustand auswirken kann. Jetteke van Lexmond, Mondexpertin und Mitbegründerin der "Moonsisters", beschreibt die Wochen vor diesem Ereignis gegenüber der "Vogue" mit einem eindringlichen Bild: "Wie ein tagelanger Kater, ohne einen einzigen Tropfen Alkohol getrunken zu haben." Diese kosmische Unruhe hänge mit dem Einfluss von Uranus in den Zwillingen sowie dem rückläufigen Pluto im Wassermann zusammen. Ihre klare Botschaft an uns lautet: entschleunigen, viel trinken, loslassen.

Neuer Optimismus durch den Schützen

Mit dem Vollmond im Schützen verschiebt sich die Energie nun spürbar. Während der Skorpion noch zur inneren Transformation und zum Loslassen alter Muster einlud, möchte der Schütze jetzt wieder den Blick nach vorn richten. "Dieses feurige Zeichen rückt Perspektive, Optimismus und Vertrauen wieder in den Fokus", erklärt die Mondexpertin, wie das Portal "merkur.de" berichtet. Beziehungen oder Situationen, die sich einschränkend anfühlen, könnten nun offen sichtbar werden. Gleichzeitig unterstütze der Mond Verbindungen, die auf ehrlichem Wachstum basieren. Van Lexmond fasst die Stimmung treffend zusammen: "Nicht in der Vergangenheit stecken zu bleiben, sondern die gewonnene Weisheit mitzunehmen und weiterzugehen." Dieser Moment bietet die Chance zum Durchatmen, bevor sich die Energie bis zur Sommersonnenwende im Juni wieder aufbaut.