4-Jähriger aus See gerettet - von Zeugin reanimiert

Eine Teenie-Mädchen hatte den Wasser treibenden Buben bemerkt, ihre Mutter reanimierte das kleine Kind. Der Vater des 4-Jährigen war wohl vor Ort, hat sich aber nicht um seinen Sohn gekümmert. Das Jugendamt wurde eingeschaltet.

NÖ. Ein Vierjähriger ist Donnerstagabend im letzten Moment aus dem Ratzersdorfer See in St. Pölten gerettet worden. Eine Zwölfjährige hatte laut "NÖN" das Kind im Wasser treiben sehen und umgehend ihre Mutter alarmiert. Ein weiterer Badegast brachte den im Wasser treibenden Buben an Land. Nach erfolgter Wiederbelebung wurde der Vierjährige ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Ermittlungen sind im Laufen.

Der Bub dürfte sich beim Spazierengehen mit seinem Vater ins Wasser begeben haben - wo sich der Mann danach aufhielt, ist unklar. Der Vierjährige kam jedenfalls wieder zu Bewusstsein und wurde zur weiteren Abklärung auf die Intensivstation des Krankenhauses der niederösterreichischen Landeshauptstadt gebracht, hieß es von der Polizei. Neben den laufenden Erhebungen wurde auch das Jugendamt informiert.