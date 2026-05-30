Bauernregel: "Donnert’s viel im Mai,..."

Das bedeuten Gewitter im Mai für das restliche Jahr.

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Der Mai gilt seit Jahrhunderten als Monat des Wandels. Die Natur erwacht endgültig aus dem Winterschlaf, die Felder werden bestellt und die ersten warmen Tage locken Mensch und Tier ins Freie. Gleichzeitig ist der Mai aber auch für seine plötzlichen Wetterumschwünge bekannt. Besonders Gewitter spielen in vielen alten Bauernregeln eine große Rolle. Sie galten früher als wichtige Zeichen für die Ernte, den kommenden Sommer und das Wetter der nächsten Wochen.

Wichtige Regeln

Eine bekannte Bauernregel lautet:

"Gewitter im Mai, bringen viel Heu herbei."

Damit meinten die Bauern, dass warme Regenfälle und Gewitter im Frühling das Wachstum der Wiesen fördern. Nach einem gewittrigen Mai konnten die Bauern oft mit einer guten Heuernte rechnen. Regen allein genügte nicht – erst die Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit ließ das Gras kräftig wachsen.

Damit meinten die Bauern, dass warme Regenfälle und Gewitter im Frühling das Wachstum der Wiesen fördern. Nach einem gewittrigen Mai konnten die Bauern oft mit einer guten Heuernte rechnen. Regen allein genügte nicht – erst die Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit ließ das Gras kräftig wachsen. Auch diese Regel war weit verbreitet:

"Maiengewitter macht die Felder fetter."

Gewitter wurden früher nicht nur gefürchtet, sondern auch geschätzt. Der Regen brachte wichtige Nährstoffe in den Boden und sorgte dafür, dass Getreide und Gemüse besser gedeihen konnten. Besonders nach trockenen Frühlingstagen sehnten sich viele Bauern nach einem kräftigen Gewitter.

Gewitter wurden früher nicht nur gefürchtet, sondern auch geschätzt. Der Regen brachte wichtige Nährstoffe in den Boden und sorgte dafür, dass Getreide und Gemüse besser gedeihen konnten. Besonders nach trockenen Frühlingstagen sehnten sich viele Bauern nach einem kräftigen Gewitter. Doch nicht jede Wetterregel sah Gewitter ausschließlich positiv. Manche Bauern wussten auch um die Gefahren heftiger Unwetter:

"Donnert’s viel im Mai, gibt’s Hagel und Geschrei."

Starke Gewitter konnten Felder zerstören und die harte Arbeit vieler Monate vernichten. Hagel, Sturm und Starkregen bedeuteten früher oft große Verluste für die Ernte. Deshalb beobachteten die Menschen den Himmel sehr genau und versuchten, aus Wolken und Donner Vorzeichen zu lesen.

Interessant ist, dass viele Bauernregeln einen wahren Kern besitzen. Im Mai treffen häufig warme und kalte Luftmassen aufeinander. Dadurch entstehen besonders oft Gewitter. Diese bringen tatsächlich Niederschläge, die für das Pflanzenwachstum wichtig sind. Moderne Meteorologen erklären heute wissenschaftlich, was Bauern früher nur aus Erfahrung wussten.

Bis heute haben Bauernregeln ihren besonderen Reiz behalten. Sie erzählen nicht nur vom Wetter, sondern auch vom engen Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Gerade die Gewitterregeln im Mai zeigen, wie aufmerksam frühere Generationen ihre Umwelt beobachteten. Auch wenn moderne Wetterberichte heute genauer sind, erinnern uns die alten Sprüche daran, wie wichtig das Wetter für das Leben auf dem Land immer war.