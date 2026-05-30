Transfer-Knall: Bayern will 90-Millionen-Stürmer

Der deutsche Meister sucht nach einer Alternative für Anthony Gordon.

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Der Sommer hat noch gar nicht richtig begonnen, und der FC Bayern musste schon die erste Transfer-Schlappe hinnehmen. Anthony Gordon entschied sich gegen die Münchner und wechselt zum FC Barcelona.

Die Bayern-Bosse sehen sich nun nach einer Alternative um und haben dabei offenbar einen 19-jährigen Franzosen auf dem Zettel. Junior Kroupi vom AFC Bournemouth. Wie mehrere Transferportale berichten, beobachten die Bayern die Entwicklung des 19-jährigen Franzosen sehr genau. Kroupi gilt als eines der spannendsten Offensivtalente Europas und spielte sich in seiner ersten kompletten Premier-League-Saison direkt in den Fokus zahlreicher Topklubs. Mit 13 Ligatoren avancierte der Angreifer zu einem der erfolgreichsten Teenager der Saison und weckte nicht nur das Interesse des deutschen Rekordmeisters, sondern auch das von Barcelona, Arsenal, Manchester City und Paris Saint-Germain.

BOURNEMOUTH, ENGLAND - MAY 19: Eli Junior Kroupi of AFC Bournemouth celebrates scoring his team's first goal during the Premier League match between Bournemouth and Manchester City at Vitality Stadium on May 19, 2026 in Bournemouth, England. (Photo by Eddie Keogh/Getty Images) © Getty Images

Besonders bemerkenswert ist die Wertschätzung, die Kroupi von einer französischen Fußball-Ikone erhält. Thierry Henry zeigte sich zuletzt bei Sky Sports begeistert von den Fähigkeiten des Youngsters. Der ehemalige Weltmeister verriet, er habe Kroupi bereits im Alter von 16 Jahren für die französische U21-Nationalmannschaft nominieren wollen. Henry lobte vor allem dessen außergewöhnliches Talent, seine Mentalität und seinen Ehrgeiz – Eigenschaften, die den Angreifer schon früh von Gleichaltrigen abgehoben hätten.

BOURNEMOUTH, ENGLAND - MAY 19: Eli Junior Kroupi of AFC Bournemouth celebrates scoring his team's first goal during the Premier League match between Bournemouth and Manchester City at Vitality Stadium on May 19, 2026 in Bournemouth, England. (Photo by Eddie Keogh/Getty Images) © Getty Images

Mega-Transfer

Eine Verpflichtung könnte allerdings teuer werden. Berichten aus Spanien zufolge soll Bournemouth für Kroupi eine Ablöse von rund 90 Millionen Euro aufrufen. Eine Summe, die stark an die Forderungen erinnert, die Newcastle United zuletzt für Anthony Gordon gestellt haben soll. Es ist wohl unwahrscheinlich, dass die Bayern so viel Geld für einen Teenager ausgeben wollen.

Parallel prüfen die Bayern offenbar weitere Kandidaten. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist Mika Godts von Ajax Amsterdam. Der 20-jährige Belgier überzeugte in der abgelaufenen Saison mit 17 Toren und 12 Vorlagen in der Eredivisie und gilt als einer der vielversprechendsten Flügelspieler seines Jahrgangs.