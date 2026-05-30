Transfer-Hammer: Bayern angelt nach DFB-Star

Der deutsche Meister hat sich bereits nach dem Verteidiger erkundigt.

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Der FC Bayern arbeitet bereits an möglichen Verstärkungen für die kommende Saison – und dabei rückt ein deutscher Nationalspieler immer stärker in den Fokus. Wie die BILD berichtet, beschäftigt sich Bayern intensiv mit Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand.

Die Bayern wundern sich allerdings, warum der Verteidiger nicht im deutschen WM-Kader steht: "Man fragt sich allerdings, warum ist er nicht bei der WM dabei? Der hat das Double geholt in Italien, das gab es schon lange nicht mehr, es ist seine zweite Meisterschaft. Er performt da seit drei Jahren", so BILD-Sportchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider".

© Inter via Getty Images

Der 25-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe beim italienischen Spitzenklub entwickelt. Mit Inter gewann der Innenverteidiger zuletzt erneut die Meisterschaft und spielte eine wichtige Rolle auf dem Weg zum italienischen Double. Umso überraschender war für viele Beobachter, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den Abwehrspieler nicht für die Weltmeisterschaft berücksichtigte. In Italien genießt Bisseck dagegen längst hohes Ansehen und zählt zu den gefragtesten Verteidigern der Serie A. Mehrere internationale Medien berichten inzwischen von konkretem Interesse aus München. Inter soll demnach bereit sein, Gespräche ab einer Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro aufzunehmen.

Für die Bayern wäre Bisseck ein äußerst interessantes Profil. Der ehemalige Kölner bringt internationale Erfahrung mit, verfügt über ein starkes Aufbauspiel und kann sowohl in einer Dreier- als auch in einer Viererkette eingesetzt werden. Seine Vielseitigkeit gilt als einer der Hauptgründe, weshalb die Münchner Verantwortlichen ihn auf ihrer Kandidatenliste führen. Auch Transferexperte Fabrizio Romano hatte bereits berichtet, dass Bayern die Situation des Defensivspielers genau beobachtet.

Zahlreiche Interessenten

Allerdings dürfte ein möglicher Wechsel nicht einfach werden. Inter Mailand würde Bisseck nur ungern ziehen lassen und sieht ihn als wichtigen Bestandteil der langfristigen Kaderplanung. Zudem sollen auch mehrere Premier-League-Klubs die Entwicklung des Verteidigers verfolgen.

Eine entscheidende Rolle könnte deshalb die Personalie Min-jae Kim spielen. Sollte Bayern für den Südkoreaner ein lukratives Angebot erhalten, wäre der Weg für eine Verpflichtung Bissecks deutlich einfacher. Der Spieler selbst soll einem Wechsel nach München grundsätzlich offen gegenüberstehen. Für ihn wäre es die Chance, sich beim größten deutschen Klub dauerhaft auf höchstem Niveau zu präsentieren und zugleich wieder stärker in den Fokus der Nationalmannschaft zu rücken.