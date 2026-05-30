Bayern-Knall um Transfer-Flop

Im Poker um Palhinha zeichnet sich plötzlich eine überraschende Wende an.

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Im Sommer 2024 wechselte João Palhinha für 51 Millionen Euro zum FC Bayern, richtig durchsetzen konnte sich der Portugiese in München aber nie. Der Mittelfeldspieler wurde zuletzt an Tottenham verliehen, den Londonern ist die vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro aber offenbar zu hoch.

Während die Spurs auf Nachverhandlungen pochen, könnte ein anderer Verein nur zuschlagen. Wie die Portugiese Sportzeitung "A Bola" berichtet, soll Sporting dem 30-Jährigen bereits ein konkretes Vertragsangebot vorgelegt haben. Demnach zeigt sich Palhinha offen für eine Rückkehr in seine Heimat und wäre sogar bereit, dafür finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. Besonders bemerkenswert: Laut dem Bericht befinden sich die Gespräche zwischen Sporting und dem FC Bayern bereits in einer fortgeschrittenen Phase.

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Interessant ist, dass Palhinha noch vor wenigen Tagen öffentlich betont hatte, sich in London wohlzufühlen und sich eine Zukunft bei Tottenham vorstellen zu können. Die jüngsten Entwicklungen deuten nun jedoch darauf hin, dass eine Rückkehr nach Lissabon für den portugiesischen Nationalspieler zunehmend attraktiver wird.

Medien aus Portugal berichten sogar, dass Sporting-Trainer Rui Borges persönlich auf eine Verpflichtung drängt, da Palhinha als ideale Verstärkung für die kommende Champions-League-Saison gilt.