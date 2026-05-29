80 Millionen: Barca holt England-Star

Barca soll 80 Mio. Euro für Offensivspieler zahlen
Der FC Barcelona hat sich mit dem englischen WM-Teilnehmer Anthony Gordon verstärkt.
Von Newcastle United
Der 25-jährige Offensivspieler kommt von Newcastle United und soll dem spanischen Fußball-Meister 80 Millionen Euro wert sein.
Fünfjahresvertrag bis Sommer 2031
Gordon, an dem auch Bayern München interessiert gewesen sein soll, unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2031. In der abgelaufenen Saison hatte Gordon 17 Tore für Newcastle erzielt - davon zehn in der Champions League.