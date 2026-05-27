Transfer-Schock für Bayern: Gordon trifft Entscheidung

Anthony Gordon (25) hat sich scheinbar entschieden. Dabei geht der FC Bayern München leer aus.

Offenbar hat der FC Barcelona in den Verhandlungen zwischen Bayern und Gordon eingegrätscht. Die Katalanen sind laut dem britischen Journalisten Ben Jacobs knapp dran, den Engländer zu verpflichten.

Barcelona und Newcastle United haben sich auf einen Transfer in Höhe von rund 80 Millionen Euro plus Boni geeinigt. Für diese Woche soll noch der Medizincheck über die Bühne gehen und die Verpflichtung klar gemacht werden.

Damit geht der FC Bayern München erneut leer aus. Schon länger hat sich der deutsche Rekordmeister mit Gordon beschäftigt. Nun ziehen sie den Kürzeren gegenüber Barcelona. Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, soll der 25-Jährige einen Vertrag über fünf Jahre erhalten.