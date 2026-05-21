Bayern-Knall um Konrad Laimer: "Man kann nie etwas ausschließen"

ÖFB-Star Konrad Laimer (28) pokert beim FC Bayern um einen neuen Vertrag.

Wie berichtet, pokert Konrad Laimer beim FC Bayern um einen neuen Vertrag. Der Österreicher - längst Stammspieler beim deutschen Meister – fordert deutlich mehr Gehalt. Der FC Bayern legt sich bisher aber quer und will am 28-Jährigen ein Exempel statuieren.

Im ORF-Interview zeigte sich Laimer aber gelassen: „Ich bin da ganz entspannt.“ Gleichzeitig ließ er seine Zukunft offen. „Ich kann es nicht sagen, wann und ob es so weit ist. Im Fußball kann man auch nie etwas ausschließen“, erklärte der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag nach der kommenden Saison ausläuft. Zwar betonte Laimer: „Ich fühle mich jedenfalls wohl hier“, doch hinter den Kulissen soll es bei den Gesprächen um ein neues Arbeitspapier kompliziert sein.

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"Er ist kein Maradonna"

Berichten zufolge fordert Laimers Umfeld ein deutlich höheres Gehalt als bisher. Die Bayern wiederum wollen ihre Lohnkosten senken und zeigen sich deshalb zurückhaltend. Ehrenpräsident Uli Hoeneß machte die Haltung des Vereins zuletzt deutlich: „Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. (…) Aber er ist nicht Maradona.“

Trotzdem gilt ein Verbleib in München derzeit weiterhin als wahrscheinlich. Nach der Meisterfeier wurden Laimer und Hoeneß gemeinsam gesichtet, was Spekulationen über Fortschritte bei den Gesprächen auslöste. Laimer dämpfte die Erwartungen jedoch: „Wir haben nur ein paar Worte gewechselt und ein bisschen Spaß gemacht. Ob es ein Durchbruch war, wird man sehen.“

Der ÖFB-Teamspieler betont jedenfalls immer wieder seine Verbundenheit zum Klub und zur Region: „Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl. Alles drumherum hier ist Wahnsinn. Vom Verein her, von den Fans her.“ Ob die Zukunft des Salzburgers tatsächlich in München liegt, dürfte sich aber wohl erst in den kommenden Monaten entscheiden.