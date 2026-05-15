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"Essen auf Rädern“ auch weiterhin in Gmünd

Gesichert

"Essen auf Rädern“ auch weiterhin in Gmünd

15.05.26, 11:35
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Beim Besuch von Landesrat Anton Kasser (ÖVP) im Landesklinikum Gmünd Anfang Mai stand vor allem das Angebot "Essen auf Rädern“ im Mittelpunkt. 

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) sowie Vertretern der Stadtgemeinde Gmünd wurde die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Klinikum und Stadtgemeinde für die regionale Versorgung hervorgehoben. Auch in der künftigen Gesundheitsklinik Gmünd wird das Angebot durch das Küchenteam sichergestellt.

Wesentlicher Beitrag zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen 

Damit leiste das Küchenteam einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung älterer und hilfsbedürftiger Menschen in der Region. Landesrat Anton Kasser zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Mitarbeiter sowie von der hohen Qualität und Organisation der Versorgung: "Gerade Angebote wie 'Essen auf Rädern' sind ein wesentlicher Bestandteil sozialer Infrastruktur und tragen wesentlich zur Lebensqualität vieler Menschen bei“, betont Kasser.

Für Stadtgemeinde Gmünd ein wichtiges Signal 

Eingespielte Abläufe und ein erfahrenes Team gewährleisten eine zuverlässige tägliche Versorgung. Manuel Baumgartner, kaufmännischer Standortleiter des Landesklinikums Gmünd, und Bürgermeisterin Helga Rosenmayer zeigen sich erfreut darüber, dass die Versorgung weiterhin gesichert bleibt und die bewährte Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde fortgeführt werden kann. "Die tägliche Mahlzeit aus der Klinikküche ist für viele ältere Menschen in unserer Stadt ein verlässlicher Begleiter im Alltag, und für die Angehörigen oft eine echte Entlastung. Dass dieses Angebot auch in der neuen Einrichtung weitergeführt wird, ist für die Stadtgemeinde Gmünd ein wichtiges Signal", so Bürgermeisterin Helga Rosenmayer.

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