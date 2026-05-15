Extrem-Radsport-Spektakel! 173 Wahnsinnige radeln um Niederösterreich

Achtung, Waldviertel: Die härtesten Radfahrer Europas kommen! Am Freitag und Samstag verwandelt sich Weitra wieder zum Epizentrum des Ultraradsports!

Das Race around Niederösterreich – kurz RAN – geht in die achte Runde und ist brutaler denn je! Entlang der gesamten Außengrenzen Niederösterreichs durch 14 Bezirke – das ist kein Radausflug, das ist purer Wahnsinn! Seit der Premiere 2019 zählt das RAN zu den anspruchsvollsten Rennen ganz Europas und ist längst ein Fixpunkt im Kalender der weltweiten Ultracycling-Szene.

Rekord-Teilnehmerfeld! So viele wie nie!

© ORF

173 Starterinnen und Starter – das macht das RAN erneut zu einem der teilnehmerstärksten Supported-Ultraradrennen der Welt! Organisator Christian Troll strahlt: "Besonders erfreulich sind die vielen Rookies, die erstmals versuchen werden, Niederösterreich zu umradeln."

Österreichische Meisterschaft als Highlight!

Wer wird Österreichs bestes Zweierteam? Europameister Dominik Meierhofer und RAN-Premierensieger Dominik Schickmair liefern sich ein Duell mit den Vorjahressiegern vom Team ELK sowie den Oberösterreichern von CLR Sauwald Schwarzmüller. Bei den Frauen duellieren sich Titelverteidigerin Cornelia Schlosser und Comeback-Queen Justyna Sieber, die nach ihrer Babypause zurück auf die Ultradistanz kehrt. Und der Frauenanteil ist heuer so stark wie nie – ein echtes Ausrufezeichen!

KI steuert das Rennen – Zukunft im Waldviertel!

Erstmals setzt Veranstalter Troll auf Künstliche Intelligenz, die den gesamten Rennbetrieb digital vernetzt. Wer nicht nach Weitra kommt, kann das Drama per Livestream mitverfolgen!

Fest für die ganze Familie – Eintritt frei

Start ist heute, Freitag, 15.5., um 16 Uhr am Hauptplatz in Weitra – mit Mitmachstationen, Foodtrucks und Unterhaltung für Jung und Alt. Die ersten Zieleinläufe folgen ab Samstag, 13 Uhr. Hingehen, staunen, mitfiebern!