Neue Infrastruktur für Sportverein Sitzendorf

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) informierte sich kürzlich in Sitzendorf an der Schmida über die geplante Neuausrichtung der örtlichen Sportanlage. Vorgestellt wurde ein Modernisierungskonzept des SV Sitzendorf, das vor allem einen Kabinen-Neubau in Containerlösung vorsieht.

"Der SV Sitzendorf zeigt eindrucksvoll, wie viel mit ehrenamtlichem Engagement, sportlicher Leidenschaft und einer klaren Zukunftsstrategie möglich ist. Ich freue mich, dass für den Frauen- und Nachwuchsfußball hier moderne Rahmenbedingungen geschaffen werden“, betonte Mikl-Leitner.

Denn der Verein hat sich in den vergangenen Jahren zu einem regionalen Zentrum für Frauen- und Nachwuchsfußball entwickelt. Gemeinsam mit den Partnervereinen Röschitz und Roggendorf werden derzeit rund 90 Kinder und Jugendliche betreut. Zudem ist der SV Sitzendorf aktuell der einzige aktive Frauenfußballverein im Bezirk Hollabrunn.

Bestehende Infrastruktur entspricht nicht mehr den Anforderungen

Die bestehende Infrastruktur entspricht jedoch nicht mehr den Anforderungen des stark gewachsenen Spiel- und Trainingsbetriebes. Nachdem eine komplette Neuerrichtung des Sportplatzes aufgrund der hohen Kosten Euro verworfen wurde, setzt man nun auf eine günstigere Containerlösung. Geplant sind der Abriss des bestehenden Gebäudes sowie die Errichtung neuer Kabinen, Sanitäranlagen und einer neuen Kantine. Auch eine moderne Flutlichtanlage ist vorgesehen. Mit Unterstützung des Landes NÖ kann das Projekt mit einer Gesamt-Investitionssumme von rund 700.000 Euro in Angriff genommen werden.