Bezirksfestival Hernals braucht wegen Schlechtwetter verschoben

Aufgrund der schlechten Wetterlage wird die Eröffnung des Bezirksfestivals am Alszeilenmarkt verschoben.

Die Vorfreude war groß, doch die aktuelle Wetterlage macht den Veranstaltern in Hernals vorerst einen Strich durch die Rechnung. Da die Regengüsse die Feierlichkeiten am Alszeilenmarkt gefährden würden, wurde die Eröffnung des beliebten Bezirksfestivals nun offiziell verschoben.

Der Ersatztermin für die feierliche Eröffnung steht bereits fest und bietet den Bewohnern die Chance auf ein unbeschwertes Festvergnügen im Freien. Am Samstag, den 30. Mai, geht es um 11 Uhr am Alszeilenmarkt sowie am Leopold-Kunschak-Platz los.

An der angekündigten musikalischen Umrahmung ändert sich durch die Verschiebung nichts. Die bekannte Saxolady Daniela Krammer wird gemeinsam mit dem Ensemble Saxophone Affairs für die passenden schwungvollen Klänge sorgen. Bezirksvorsteher Peter Jagsch wird den offiziellen Startschuss geben und freut sich darauf, das Festival gemeinsam mit den Gästen bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein nachzuholen.