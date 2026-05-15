Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Bezirksfestival Hernals braucht wegen Schlechtwetter verschoben
© Bettina Frenzel

Neuer Termin

Bezirksfestival Hernals braucht wegen Schlechtwetter verschoben

15.05.26, 11:19
Teilen

Aufgrund der schlechten Wetterlage wird die Eröffnung des Bezirksfestivals am Alszeilenmarkt verschoben.  

Die Vorfreude war groß, doch die aktuelle Wetterlage macht den Veranstaltern in Hernals vorerst einen Strich durch die Rechnung. Da die Regengüsse die Feierlichkeiten am Alszeilenmarkt gefährden würden, wurde die Eröffnung des beliebten Bezirksfestivals nun offiziell verschoben.

Der Ersatztermin für die feierliche Eröffnung steht bereits fest und bietet den Bewohnern die Chance auf ein unbeschwertes Festvergnügen im Freien. Am Samstag, den 30. Mai, geht es um 11 Uhr am Alszeilenmarkt sowie am Leopold-Kunschak-Platz los.

An der angekündigten musikalischen Umrahmung ändert sich durch die Verschiebung nichts. Die bekannte Saxolady Daniela Krammer wird gemeinsam mit dem Ensemble Saxophone Affairs für die passenden schwungvollen Klänge sorgen. Bezirksvorsteher Peter Jagsch wird den offiziellen Startschuss geben und freut sich darauf, das Festival gemeinsam mit den Gästen bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein nachzuholen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen