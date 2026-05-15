Sommerkurse für Kinder an der IMC Krems

Wer sich in jungen Jahren für Wissenschaft und Forschung interessiert, kann sich heuer wieder an der IMC Krems für die Kinder- und Jugenduniversität anmelden. Angeboten werden Workshops aus Wirtschaft, Naturwissenschaft und Technik. 100 Plätze sind verfügbar.

Wer immer schon einmal wissen wollte, wie ein Computerspiel programmiert wird oder wie einem Patienten im Spital ein Transplantat sicher eingesetzt wird, hat im Sommer die Chance, Universitätsluft zu schnuppern. 50 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren können von 24. bis 28. August Workshops und Vorlesungen besuchen.

Chance, Interesse an Wissenschaft und Forschung zu wecken

An der IMC Krems betrachtet man dieses Angebot als Chance, Interesse an Wissenschaft und Forschung zu wecken und die spätere Berufswahl zu erleichtern. Die Bandbreite an Kursen reicht von Gesundheit und Naturwissenschaften bis hin zu Wirtschaft und Technik. "Bereits im jungen Alter die Talente der Jugendlichen zu fördern und ihnen Einblicke in mögliche Ausbildungswege zu geben, ist uns ein großes Anliegen“, sagte Geschäftsführer Udo Brändle. Eine Anmeldung ist ab 27. Mai 2026 möglich.

"Junge Uni“ und "IMC Science Holidays“

Für Zehn- bis 13-Jährige bietet die "Junge Uni“ heuer wieder Workshops und Vorlesungen an. Auf dem Programm stehen unter anderem Veranstaltungen mit den Titeln "3,2,1 Lift-Off: Wissenschaft der Raketen“, "Roboter bauen und programmieren“, "Was geschieht eigentlich bei Gericht?“ sowie "Bewegung, Fitness & Gesundheit: die Welt der Sportmedizin entdecken“. Die Anmeldung startet am 20. Mai. Erstmals werden heuer auch die "IMC Science Holidays“ für Kinder im Volksschulalter angeboten. Von 10. bis 14. August können 48 Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren an Workshops am Campus teilnehmen. Die Anmeldung dafür beginnt am 2. Juni.