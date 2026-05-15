Bundesheer goes Green: Kasernen bekommen Natur-Auszeichnung

Überraschender Öko-Coup: Das Österreichische Bundesheer macht ernst mit dem Umweltschutz – und holt sich jetzt die begehrte "Natur im Garten"-Plakette.

Die Liechtenstein-Kaserne, das Lager Kaufholz und der riesige Truppenübungsplatz Allentsteig – alle drei wurden kürzlich mit der renommierten NÖ Umweltauszeichnung geehrt. Überreicht wurde die Plakette von Nationalratsabgeordnetem Lukas Brandweiner in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP).

Schluss mit Chemie – Natur pur auf dem Kasernenhof

Was steckt hinter der Auszeichnung? Kein chemisch-synthetischer Dünger, kein Pflanzenschutzmittel, kein Torf! Stattdessen blühende Wildblumenwiesen, gepflegte Altbaumbestände und dichte Wildstrauchhecken – mitten in den Kasernen! Auch in innerstädtischen Lagen werden die Grünflächen so zu echten Paradiesen für heimische Tiere und Pflanzen.

Naturjuwel so groß wie Liechtenstein

NÖ Militärkommandant Brigadier Georg Härtinger schwärmt: Der Truppenübungsplatz Allentsteig ist nicht nur der größte Österreichs – so groß wie das Fürstentum Liechtenstein – sondern auch ein echtes Naturjuwel! Dutzende geschützte Tierarten und seltene Pflanzen haben hier ihr Zuhause. Sein klares Bekenntnis: "Diese ökologische Einzigartigkeit müssen wir bewahren!"

Großes Ziel: Alle Kasernen sollen grün werden

Bereits elf "Natur im Garten"-Plaketten trägt das Bundesheer stolz – darunter die Militärakademie Wiener Neustadt, das ABC-Zentrum Korneuburg und die Radetzky-Kaserne in Horn. Und Umweltschutzbeauftragte Elisabeth Cepera macht keinen Halt: "Unser Ziel lautet, alle Standorte zu zertifizieren!" Das Bundesheer als Vorreiter für den Naturschutz – wer hätte das gedacht!