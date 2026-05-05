Eisheilige 2026: So schützen Sie Ihre Pflanzen im Mai vor Frost

Endlich wieder Sonne! Doch bevor Ihr Garten aufblüht, wartet Mitte Mai noch eine Zerreißprobe: die Eisheiligen. Vom 11. bis 15. Mai entscheidet sich das Schicksal vieler Jungpflanzen. Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre Pflanzen jetzt optimal schützen und sicher durch die kritischen Tage bringen.

Seit Jahrhunderten schwören Bauern und Hobbygärtner:innen auf eine eiserne Regel: Vor Mitte Mai bleibt die Schaufel im Schuppen. Der Grund sind die fünf berüchtigten Eisheiligen. Diese Tage bringen in vielen Regionen oft aus heiterem Himmel eiskalte Nächte und gnadenlosen Spätfrost mit sich. Ein Albtraum für empfindliche Pflanzen, die gerade erst ihre Blätter der Frühlingssonne entgegengestreckt haben. Wir verraten, was Sie jetzt unbedingt beachten sollten.

Darum wird es plötzlich wieder eisig

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Auch wenn der April uns oft schon mit T-Shirt-Wetter verwöhnt, hat der Mai noch ein eiskaltes Ass im Ärmel. Der Grund für das Frösteln: Im Frühling heizt sich der europäische Kontinent viel schneller auf als das immer noch kühle Meerwasser. Die Folge? Ein Wetter-Clash. Es bilden sich Tiefdruckgebiete, die eiskalte Luftmassen direkt aus dem Polarraum zu uns herabziehen. Das Resultat ist tückischer Bodenfrost, der genau dann zuschlägt, wenn wir uns eigentlich schon im Frühsommer wähnen

Kommen die Eisheiligen 2026?

Die gute Nachricht: Nicht jedes Jahr schlägt der Frost zu. Auch für dieses Jahr gehen Experten davon aus, dass eisige Temperaturen und extreme Kälteeinbrüche bis Mitte Mai eher unwahrscheinlich sind. Dennoch gilt für alle, die ihre grüne Oase wirklich lieben: Wer auf Nummer sicher geht, gewinnt!

So schützen Sie Ihre Pflanzen vor den Eisheiligen

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Zügeln Sie Ihren Tatendrang lieber noch ein paar Tage und halten Sie sich an diesen Leitfaden, um böse Überraschungen zu vermeiden:

Vorgezogenes Gemüse, kälteempfindliche Blühpflanzen und frische Kräuter aus dem Baumarkt dürfen erst nach Mitte Mai endgültig ins Beet oder in den Balkonkasten ziehen.

Dahlienknollen und andere frostempfindliche Sommerblüher können jetzt in den Startlöchern stehen, sollten aber erst nach der Kältegefahr in die Erde.

Ihre geliebten Topf- und Kübelpflanzen haben es fast geschafft! Nach den Eisheiligen können sie ihr Winterlager endgültig verlassen und an die frische Luft umziehen.

Lassen Sie sich von den ersten warmen Tagen nicht täuschen und fangen Sie erst nach den Eisheiligen (ab dem 16. Mai) an, Ihren Garten endgültig zu gestalten.