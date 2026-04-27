Emirates baut private Badezimmer im Flugzeug

Emirates setzt im Luxus-Segment noch einen drauf. In Zukunft soll die First-Class-Suite ein Badezimmer haben. So viel Luxus gab es bisher noch nie.

Tim Clark, der Präsident der Fluggesellschaft aus Dubai, hat beim "Capa Airline Leader Summit 2026" in Berlin eine echte Ansage gemacht. Er arbeitet an privaten Badezimmern, die direkt in die First-Class-Suiten eingebaut werden sollen, berichtet "Bild". Für die Airline ist Stillstand keine Option, man möchte sich konstant weiterentwickeln, um nicht zu veralten. Im Gespräch mit dem britischen "Express" forderte Clark die Konkurrenz dazu auf, es ihm gleichzutun und herauszufinden, wie man Badezimmer in die Kabinen integrieren kann.

Bisher gibt es im Airbus A380 zwar schon Duschkabinen, diese müssen sich die Passagiere der First Class jedoch teilen. In den neueren Boeing-777-Maschinen sind die Suiten zwar vom Boden bis zur Decke komplett abgeschottet, ein eigenes Bad fehlt dort jedoch bisher. Lediglich Etihad bietet mit "The Residence" ein ähnliches Konzept an, allerdings gibt es diese Luxus-Wohnung im Himmel nur ein Mal pro Flugzeug. Emirates möchte diesen Standard nun offenbar für jeden Gast in der First Class einführen.

Auch in der Economy wird nachgebessert. Emirates und Etihad erlauben es Passagieren mittlerweile, freie Nachbarsitze zu kaufen, um mehr Platz zu haben. Andere Airlines testen für die Langstrecke sogar schon Etagenbetten oder spezielle Schlafkojen.