Mainz will "Meister" Bayern im Titelrausch ärgern

Frischgebackener Meister, DFB-Pokal-Finalist und die Champions League im Kopf: Bayern München reist am Samstag als klarer Favorit nach Mainz. Doch Trainer Vincent Kompany wird wohl kräftig rotieren.

Der FC Bayern München gastiert am Samstag (15:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Mewa Arena beim FSV Mainz 05. Nach dem 4:2-Sieg gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende ist den Münchnern der Titel mit 79 Punkten nicht mehr zu nehmen. Zudem buchte die Kompany-Elf am Mittwoch durch ein 2:0 gegen Leverkusen erstmals seit 2020 wieder das Ticket für das DFB-Pokal-Finale. Mit Blick auf das Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain am Dienstag wird erwartet, dass Stars wie Harry Kane und Michael Olise eine Pause erhalten.

Mainz braucht noch Punkte für den Klassenerhalt

Für die Gastgeber aus Mainz (Platz 10) geht es hingegen noch um die endgültige Absicherung des Klassenerhalts. Die Mannschaft von Urs Fischer rettete zuletzt am 19. April durch ein Last-Minute-Tor in der achten Minute der Nachspielzeit ein 1:1 gegen Gladbach. Mit 34 Punkten fehlen noch etwa fünf Zähler zur absoluten Sicherheit. Dass die „Nullfünfer“ den Rekordmeister ärgern können, bewiesen sie im Hinspiel im Dezember 2025, als sie den Bayern ein 2:2-Remis abtrotzten. In den letzten drei Duellen gab es für Mainz sogar nur eine einzige Niederlage.

Rotation mit Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro

In der Startelf der Bayern könnten am Samstag einige neue Gesichter auftauchen. Nicolas Jackson winkt ein Einsatz im Sturmzentrum, während Raphael Guerreiro wohl auf der rechten Außenbahn starten darf. Auch im Mittelfeld wird ein Wechselspiel erwartet: Joshua Kimmich könnte zur Halbzeit Platz für Aleksandar Pavlovic machen.

Aufseiten der Mainzer wiegt der Ausfall von Stürmer Benedict Hollerbach schwer, der für den Rest der Saison out ist. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem Sturm-Duo Sheraldo Becker und Phillip Tietz, um gegen die seit neun Spielen siegreichen Bayern zu bestehen.