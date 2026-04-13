Diesel wurde etwas billiger, trotz der neuen Eskalation im Iran-Krieg.

Achtung: Ab morgen, Dienstag, könnten die Preise explosiv steigen. Eine wichtige Regel ist nämlich gefallen. Die Preise für Diesel sind am Montagmittag an vielen Tankstellen im Land etwas gefallen. Oe24 zeigt die günstigsten Tankstellen in Wien, die der ARBÖ mittels Preistransparenz-Datenbank erstellt hat. Hier tanken Sie derzeit am günstigsten in Wien:

Name Bundesland Super 95 Diesel Turmöl Quick Wien 1.631 1.983 JET TANKSTELLE Wien 1.635 1.987 boesch energy, turmöl Wien 1.627 1.987 SOCAR Wien-Altmannsdorferstraße Wien 1.636 1.988 Turmöl Wien 1.636 1.988 Turmöl Quick Wien 1.656 1.994 Diskont Tankstelle Wien unbekannt 1.994 Turmöl Quick Wien 1.661 2.001 Turmöl Quick Wien 1.661 2.001 AVANTI - Wien Simmeringer Hauptstraße 5 Wien 1.688 2.005

Achtung: Morgen können Preise explosiv steigen Vorsicht: Ab Dienstag könnten die Preise an der Tankstelle stark steigen. Denn die Spritpreise dürfen künftig wieder jeden Tag um 12 Uhr mittags erhöht werden.

Die befristete Drei-Tages-Regel, wonach die Preise an den Tankstellen nur mehr am Montag, Mittwoch und Freitag hinaufgesetzt werden dürfen, ist nach einem Monat mit 12. April ausgelaufen, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Diese Regelung wurde durch die Spritpreisbremse abgelöst, die zumindest bis Jahresende in Kraft ist.

"Damit kann die E-Control die Weitergabe sinkender Preise noch engmaschiger kontrollieren, und günstigerer Sprit kommt schneller an den Zapfsäulen an", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

"Nicht tiefer regulieren als nötig"

Denn bei der Spritpreisbremse wird die Mineralölsteuer leicht gesenkt und die Marge entlang der Wertschöpfungskette begrenzt. Damit soll der Treibstoffpreis um 10 Cent je Liter gesenkt werden.

"Der Staat muss in Krisen handeln, aber er darf den Markt nicht länger und nicht tiefer regulieren als nötig", merkte Hattmannsdorfer zu der Drei-Tages-Regel an. Diese Maßnahme erlaubte es Tankstellen, sinkende Einkaufspreise teilweise verzögert an die Konsumenten weiterzugeben, um die an den übrigen Wochentagen verbotenen Preissteigerungen auszugleichen.

Mit der Spritpreisbremse sollen sinkende Einkaufspreise rascher bei den Autofahrerinnen und Autofahrern ankommen - und der E-Control die Prüfung der Preise an den Zapfsäulen erleichtern.