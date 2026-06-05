HOFER baut gesundes Sortiment aus

Neuer Ernährungsreport zeigt Fortschritte bei Rezepturen, BIO-Produkten und pflanzlichen Alternativen. Gleichzeitig soll bewusste Ernährung leistbar bleiben.

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Gesunde Ernährung soll für alle Menschen zugänglich und leistbar sein. Dieses Ziel stellt HOFER in den Mittelpunkt seines neuen Ernährungsreports, der aktuelle Fortschritte und künftige Maßnahmen im Bereich nachhaltiger Ernährung zusammenfasst.

Gesundheit und Nachhaltigkeit im Fokus

„Nachhaltigkeit heißt für uns auch, allen Menschen den Zugang zu gesunden und verantwortungsvoll produzierten Lebensmitteln zu ermöglichen. Wir sehen uns in der Verantwortung, den Ernährungswandel aktiv mitzugestalten – mit einem leistbaren, bewussten und zukunftsfähigen Sortiment", betont Philipp Skorning, Managing Director National Buying bei HOFER.

Weniger Salz und Zucker

Dinkelbrot © Hofer

Ein Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung bestehender Produkte. Gemeinsam mit Lieferantinnen und Lieferanten arbeitet der Diskonter an optimierten Rezepturen und einer schrittweisen Reduktion von Salz und Zucker. Auch gesunde Fette, hochwertige Öle und Produkte zur Förderung der Darmgesundheit sollen verstärkt angeboten werden.Für Kinderprodukte gelten laut HOFER strenge Nährwertkriterien nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Der aktuelle Hofer-Ernährungsreport © Hofer

Hunderte vegane und BIO-Produkte

Große Bedeutung misst das Unternehmen zudem pflanzenbasierten und biologischen Lebensmitteln bei. Über das Jahr verteilt bietet HOFER rund 800 vegan gekennzeichnete Artikel an. Dazu zählen auch Produkte der Eigenmarke My Vay. Auch im BIO-Bereich wurde das Angebot kontinuierlich ausgebaut. Rund 700 BIO-Produkte gehören mittlerweile zum Standardsortiment. Besonders die Eigenmarken "Zurück zum Ursprung" und "BIO" stehen laut Unternehmen für hohe Qualitätsstandards und umfassende Kontrollen entlang der Lieferkette.

Lebensmittelverschwendung reduzieren

Neben dem Sortiment setzt HOFER verstärkt auf Ernährungsbildung und den bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Dazu kooperiert der Diskonter mit sozialen Organisationen und unterstützt Projekte gegen Kinderarmut, Essstörungen und Übergewicht.

Zu den geförderten Initiativen zählen unter anderem die "GemüseAckerdemie", die "Gesunde Jause" in Caritas-Lerncafés sowie das Diakonie-Projekt "Wohngruppe KAYA".

Auch bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen setzt das Unternehmen auf konkrete Maßnahmen. Nach eigenen Angaben spenden alle Filialen regelmäßig überschüssige Lebensmittel an karitative Einrichtungen. Zusätzlich sollen vergünstigte Produkte kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sowie die Eigenmarke "RETTENSWERT" dazu beitragen, Lebensmittelüberschüsse zu reduzieren.

Weitere Ausbaupläne angekündigt

Für die kommenden Jahre kündigt HOFER an, sein Angebot an pflanzlichen und biologischen Produkten weiter auszubauen. Zudem sollen Produkte für Kinder laufend an aktuelle Ernährungsempfehlungen angepasst werden. Mit Informations- und Marketingmaßnahmen will der Diskonter außerdem das Bewusstsein für ausgewogene Ernährung stärken und insbesondere Familien für einen nachhaltigen Lebensstil sensibilisieren.