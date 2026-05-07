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Erstmals seit drei Jahren wieder mehr Mitarbeiter im Einzelhandel

Solide Nachfrage

Erstmals seit drei Jahren wieder mehr Mitarbeiter im Einzelhandel

07.05.26, 11:35 | Aktualisiert: 08.05.26, 10:35
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Leichtes Beschäftigungsplus im Handel. Der Ausblick ist aber getrübt.

Eine solide Konsumnachfrage der privaten Haushalte hat den heimischen Einzelhandel im ersten Quartal trotz zahlreicher Krisen stabil gehalten. So gab es positive Impulse  in der Handelsbranche am Arbeitsmarkt. "Im März konnten wir erstmals seit drei Jahren wieder ein Beschäftigungsplus von 0,5 Prozent verzeichnen", sagte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, am Donnerstag laut Aussendung. Im März waren im österreichischen Einzelhandel (einschließlich Kfz-Handel) rund 328.000 unselbstständig Beschäftigte tätig. 

Umsätze gesteigert

Nominell steigerte die Branche die Umsätze von Jänner bis März jeden Monat, inflationsbereinigt ergab sich im Jänner ein leichter realer Zuwachs von 0,8 Prozent, im Februar ein Rückgang von 0,2 Prozent und im März eine Stagnation auf Vorjahresniveau, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und der Handelsverband mitteilten.

Die Statistik Austria gab für März 2026 für den Einzelhandel ein nominelles Umsatzplus von 3,2 Prozent und einen realen Zuwachs von 1,1 Prozent bekannt.

Stimmung abgekühlt

Der Ausblick ist eingetrübt. Das Stimmungsbild der heimischen Händler habe sich von Februar bis April abgekühlt, vorrangig aufgrund einer Verschlechterung bei den Erwartungen für die kommenden Monate.

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