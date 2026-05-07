Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
August Wöginger
© APA/FOTOKERSCHI.AT/FLORIAN REISINGER

Causa Wöginger

"Postenschacher-Prozess" - Finanzbeamte berufen

07.05.26, 12:23 | Aktualisiert: 07.05.26, 14:16
Teilen

Nach Wöginger berufen auch die beiden mitangeklagten Finanzbeamten. Die WKStA könnte ebenfalls noch berufen.

Nach dem mittlerweile zurückgetretenen ÖVP-Klubobmann August Wöginger haben nun auch die beiden mit ihm zusammen schuldig gesprochenen Finanzbeamten Rechtsmittel im Linzer "Postenschacher-Prozess" angemeldet. Ein Sprecher des Landesgerichts Linz teilte am Donnerstag auf APA-Anfrage mit, dass von beiden ebenfalls Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung eingereicht worden seien.

Langes Verfahren

Nach 14 Verhandlungstagen waren Wöginger und die beiden Beamten am Montag in erster Instanz wegen Amtsmissbrauchs zu jeweils sieben Monaten bedingter Haft sowie zu unbedingten Geldstrafen verurteilt worden. Die beiden Finanz-Bediensteten sollen als Mitglieder der Begutachtungskommission einem ÖVP-Bürgermeister aus parteipolitischen Motiven den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau zugeschanzt haben. Wöginger selbst wurde als Bestimmungstäter verurteilt. Sein Anwalt meldete darauf schon unmittelbar nach der Verhandlung Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Lesen Sie auch

Auch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) steht noch ein Rechtsmittel offen. Sie könnte gegen die Strafhöhe vorgehen - die Frist dafür läuft noch bis Mitternacht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen