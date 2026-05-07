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DAS ist der "Tierschützling des Jahres"
© Büro Landesrat Rosenkranz

Tierliebe

DAS ist der "Tierschützling des Jahres"

07.05.26, 16:45
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Die Fledermäuse sind die neuen Stars in Niederösterreich! Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) pilgerte mit rund 50 aufgeregten Schulkindern aus Krems in den Naturpark Geras – zu einer echten Fledermausstation. 

Der Grund für den Ausflug: Die nachtaktiven Tiere wurden zum "Tierschützling des Jahres" gekürt!

Bedrohte Tiere hautnah erleben

Experten des Fledermausvereins KFFÖ gewährten den staunenden Kids einen Blick hinter die Kulissen: Mausohren, Abendsegler, Hufeisennasen – die geheime Welt der heimischen Fledermäuse wurde enthüllt! Zweieinhalb Stunden lang zählten die Kinder Fledermäuse, absolvierten Wissensstationen und lernten, warum die lautlosen Jäger der Nacht für unser Ökosystem unverzichtbar sind.

Nistkasten-Aktion und Fledermauspass

DAS ist der
© Büro Landesrat Rosenkranz

Besonderes Highlight: Die Übergabe von drei Nistkästen zeigte, wie man den bedrohten Tieren ganz konkret helfen kann. Als Erinnerung nahmen die Kinder am Ende stolz ihren ausgefüllten Fledermauspass mit nach Hause! Rosenkranz schwärmt: "Wer Fledermäuse einmal aus nächster Nähe erlebt, entwickelt ein ganz anderes Bewusstsein für unsere heimische Artenvielfalt!" Nach Bienen, Insekten und Amphibien sind die Fledermäuse bereits die vierte Tiergruppe, die in Niederösterreich als Schützling des Jahres ausgezeichnet wird.

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