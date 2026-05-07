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Bauernregel
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Wichtiger Lostag

Bauernregel: “Wie’s Wetter am Stanislaus ...”

Von
07.05.26, 07:49
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Der 7. Mai steht in der bäuerlichen Wettertradition ganz im Zeichen des Übergangs zum Frühsommer. 

Nur wenige Tage vor den Eisheiligen richteten Bauern früher ihren Blick besonders aufmerksam auf die Natur und das Wettergeschehen. Zahlreiche überlieferte Bauernregeln drehen sich deshalb um Regen, Temperatur und die Hoffnung auf eine gute Ernte.

Wichtige Regeln

  • Eine bekannte Wetterregel zum 7. Mai lautet: „Regen am St. Stanislaus, macht dem Korn viel Segen aus.“ Der Gedenktag des heiligen Stanislaus galt vielerorts als wichtiger Orientierungspunkt im landwirtschaftlichen Kalender. Niederschläge Anfang Mai wurden traditionell als gutes Zeichen für das Wachstum der Felder gesehen.
  • Ebenso verbreitet ist die Regel: „Wie sich’s Wetter am Stanislaus hält, ist’s noch lange nicht bestellt.“ Dahinter steckt die Erfahrung, dass das Wetter Anfang Mai oft noch wechselhaft ist und sich stabile Frühsommerlagen erst später durchsetzen. Tatsächlich folgen nach dem 7. Mai häufig noch kühlere Phasen, ehe sich wärmere Luft dauerhaft etablieren kann.

Viele Bauernregeln entstanden über Jahrhunderte hinweg aus Naturbeobachtungen und wurden mündlich weitergegeben. Auch wenn sie wissenschaftlich nicht immer haltbar sind, spiegeln sie doch die enge Verbindung zwischen Wetter und Landwirtschaft wider – und gehören bis heute zum kulturellen Brauchtum im deutschsprachigen Raum.

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