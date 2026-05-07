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© Facebook (Archivbild)

Wetter-Warnung

Hagel-Alarm: Hier drohen heute heftige Gewitter

Von
07.05.26, 06:51
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Gewitter im Anmarsch: Hier kann es heute krachen. 

Am Donnerstag sorgt schwacher Tiefdruckeinfluss für wechselhaftes Wetter. Neben sonnigen Abschnitten ziehen im Tagesverlauf zunehmend Quellwolken auf, die vor allem am Nachmittag und Abend zahlreiche Regenschauer sowie Gewitter bringen. Die höchste Gewitterwahrscheinlichkeit besteht am Alpenostrand und im angrenzenden Flachland. Einzelne Gewitter können dabei auch heftig ausfallen - es ist mit Hagel und Starkregen zu rechnen.

Regional kann es jedoch auch trocken bleiben, flächendeckender Regen ist weiterhin nicht in Sicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West und frischt besonders im Alpenvorland sowie in Schauernähe zeitweise auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 24 Grad, mit den mildesten Temperaturen im Südosten.

Es bleibt wechselhaft

Der Freitag startet vielerorts freundlich und oft sehr sonnig. Im Laufe des Tages bilden sich vor allem im Bergland einige Quellwolken und die Schauerneigung nimmt etwas zu. Auch abseits der Berge entstehen Quellwolken, diese bleiben jedoch meist harmlos und bringen keinen Niederschlag. Der Wind weht überwiegend schwach, örtlich mäßig, aus unterschiedlichen Richtungen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 3 und 12 Grad, tagsüber werden 18 bis 25 Grad erreicht.

Am Samstag beginnt der Tag erneut sehr sonnig. Im weiteren Verlauf entwickeln sich vor allem über dem Berg- und Hügelland sowie im Süden vermehrt Quellwolken, aus denen lokale Regenschauer und vereinzelt auch Gewitter entstehen können. Am längsten sonnig und überwiegend trocken bleibt es im Norden und Osten des Landes. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 19 und 25 Grad.

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