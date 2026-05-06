Wien im Korea-Fieber: 2 Tage lang K-Pop und K-Food

Zwei Tage, die Wien in eine originäre Korea-Reise verwandeln - mit Musik, Literatur, traditioneller Kultur und K-Alltagskultur.

Wien wird am kommenden Wochenende zum Hotspot koreanischer Kultur. Das Korea Kulturzentrum und das Korea Kulturhaus Österreich laden gemeinsam zu den "Korea Kulturtagen" von 8. bis 9. Mai ein, um die dort ansässige Literatur, Musik und Alltagskultur nach Österreich zu bringen. Ziel ist ein lebendiger Austausch zwischen Community und Besuchern, der Neugierde und Begeisterung für die koreanische Halbinsel entfachen soll.

© Getty Images

© Getty Images

Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit der feierlichen Erweiterung des Dichtergartens. Weiters wartet auf die Gäste ein Gayageum-Konzert, ehe am Samstag von 10 bis 18 Uhr ein K-Food- und Flohmarkt am Programm stehen, ebenso wie traditionelle Spiele à la Tuho und Hanbok zum Ausprobieren sowie ein K-Pop DJ-Set von Seoul X, das für ausgelassene Partystimmung sorgt.