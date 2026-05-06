MUSiK.MARKT Sonnbergmarkt
© MUSiK.MARKT

Gratis Konzerte

Wiener Märkte werden zur Open-Air-Bühne

06.05.26, 18:30
Von 7. bis 16. Mai verwandelt der MUSiK.MARKT 2026 gleich sechs Wiener Märkte in offene Bühnen für internationale Sounds. 

Mitten im Trubel zwischen Obstständen und Imbissen wird es laut, bunt und emotional: BASiS.KULTUR.WiEN holt mit dem MUSiK.MARKT 2026 die Vielfalt der Stadt direkt dorthin, wo sich Wien täglich begegnet. Vom Schlingermarkt bis zum Naschmarkt werden insgesamt neun Konzerte gespielt, alle bei freiem Eintritt. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn parallel sorgt der Eurovision Song Contest erneut für internationales Flair in der Stadt.

Eröffnet wird das Spektakel Anfang Mai mit Balkan-Sounds, danach geht es Schlag auf Schlag weiter: Queere Acts, westafrikanische Rhythmen und urbane Beats ziehen sich durch das Programm. In der zweiten Woche stehen Hip-Hop, Soul und R&B im Fokus, ehe internationale Künstler den Abschluss bilden. Die musikalische Reise führt von Brasilien über Sri Lanka bis in den Balkan und zeigt, wie vielfältig Wien klingt.

Programm im Detail

Do, 7.5.26 | 15:00 - 18:00 Uhr | Floridsdorfer Markt, 1210
SOUND:BAR Klangimprovisationen mit dem Music Scapes Kollektiv, Balkan Express

Fr, 8.5.26 | 16:30 – 18:00 Uhr | Hannovermarkt, 1200
Band Nağme

Sa, 9.5.26 | 11:00 – 12:30 Uhr | Vorgartenmarkt, 1020
Sanou Yeelen

Mi, 13.5.26 | 15:30 – 18:00 Uhr | Meidlinger Markt, 1120
Rebecca Lynn Sprague, Familia Padua

Fr, 15.5.26 | 15:30 – 18:00 Uhr | Markthalle Naschmarkt, 1060
Nsheem & Friends mit møsiba, Koko Cappelle, Jasmine Zhang

Sa, 16.5.26 | 11:00 – 13:30 Uhr | Brunnenmarkt, 1160Trio Kuluri, Mr. Ambassador & The Voice of Africa Band

