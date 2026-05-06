Demokratie trifft Techno beim "Europa Rave" in Wien

Mit Beats, Emotionen und klarer Haltung bringt der "Europa Rave" Jung und Alt auf die Straße, um gemeinsam ein Zeichen für die Zukunft Europas zu setzen.

Mitten im 1. Bezirk, genauer am Maria-Theresien-Platz - von den Wienern auch "zwidemu" (zwischen den Museen) genannt - wird am kommenden Samstag von 17 bis 22 Uhr der Europatag auf besondere Weise gefeiert: Beim "Europa Rave" geht es nicht nur um Beats, Tanz und gute Laune, sondern auch darum, ein gemeinsames Zeichen für ein geeintes Europa zu setzen. Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach und dem Europäischen Parlament, wird der Platz zur pulsierenden Kulisse für alle EU-Freunde.

Im Fokus stehen große Themen, die wohl alle Menschen am Kontinent - und darüber hinaus - bewegen: Demokratie, Solidarität und Klimagerechtigkeit. Dabei sorgt die Mischung aus elektronischer Musik und politischer Botschaft für ein ganz besonderes Feeling unter freiem Himmel. Mit an Bord wird auch die österreichische Klimaaktivistin und grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling sein, die dem Event zusätzlich mediale Aufmerksamkeit verleiht.

© Lena Schilling / Shams Daniel

Erwartet wird ein reger Andrang, denn der "Europatag" am 9. Mai gilt gemeinhin als Symbol für Einheit und Zusammenarbeit. Er wird als sichtbares Signal all jener interpretiert, die Demokratie nicht als Selbstverständlichkeit sehen, sondern aktiv verteidigen und deutlich machen wollen, dass Europas Zukunft ohne ihre Stimme nicht entschieden wird.