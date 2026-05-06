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Favoriten: Neues Riesen-Spital so groß wie neun Fußballfelder
© F+P Architekten

Spital-Superlative

Favoriten: Neues Riesen-Spital so groß wie neun Fußballfelder

06.05.26, 16:51
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Spatenstich in Favoriten – bis 2035 entsteht eines der größten Krankenhaus-Projekte Wiens. 

Am Areal der Klinik Favoriten fiel am Mittwoch der Startschuss für einen monumentalen Neubau: Der neue Zentralbau umfasst starke 65.000 Quadratmeter Nutzfläche – das entspricht neun Fußballfeldern! Fertig sein soll alles 2035.

Neun Ebenen, acht Pavillons – alles unter einem Dach

Das Konzept ist ehrgeizig: Auf neun Ebenen werden gleich acht bestehende Pavillons der Klinik zusammengeführt. Zentrale Notaufnahme, Intensivmedizin, Kardiologie, Neurologie, Infektions- und Tropenmedizin – alles künftig unter einem Dach! Kürzere Wege, klarere Strukturen, bessere Versorgung für die Patienten.

400 Betten – nur Ein- und Zweibettzimmer

Auch beim Komfort wird nicht gespart: 400 Betten in ausschließlich Ein- und Zweibettzimmern. Dazu unterirdische Versorgungsgänge zum Labor und enge Verbindung zum bestehenden Mutter-Kind-Zentrum.

Klinik bleibt während Bau voll in Betrieb

Keine Sorge für Patienten: Der Wiener Gesundheitsverbund garantiert, dass die medizinische Versorgung während der gesamten Bauzeit uneingeschränkt aufrecht bleibt. Gebaut wird in mehreren Etappen – der laufende Betrieb wird somit nicht unterbrochen. 65.000 Quadratmeter, neun Ebenen, 400 Betten – Wien bekommt ein Spital der Superlative.

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