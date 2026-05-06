So erotisch ist Bablers Pool

Starperformerin Florentina Holzinger gibt Fotos frei, die es in sich haben. Die Eröffnung ihrer "Seaworld Venice" bei der Biennale steht bevor. Das Kulturministerium unterstützt den Auftritt mit Steuergeld.

Kunst darf alles, heißt es. So stellte Skandal-Performerin Florentina Holzinger (38) für die „Seaworld Venice“ Mobil-WCs für Besucher auf, deren Inhalt in riesige Container fließt: Als Schwimmbecken für die Künstler, die darin plantschen und nackt auf dem Jetski darüber düsen. Oder eben an der Stange auf und abturnen, die über dem großen Urin-Badebecken ist. oe24 hat erste Bilder der Ausstellung.

Performance-Künsterinnen über dem Urin-Schwimmbecken. © Nicole Marianna Wytyczak

Tänzerinnen bilden Nackt-Pyramide. © Nicole Marianna Wytyczak

"Wichtige Botschaft: Wasser ist wertvoll"

Das Kunst-Spektakel bei der Biennale wird massiv gefördert, mit 600.000 Euro aus dem Kulturministerium. "Die Künstler:innen performen auf der Biennale 2026 in geklärtem und aufbereitetem Wasser“, heißt es aus dem Büro von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ). Die Rede ist auch von der „innovativen Kraft“ des Konzepts, das aus 54 Einreichungen von einer Fach-Jury gewählt wurde. Hinter dem Urin-Schwimmbad steht eine wichtige Botschaft: Wasser ist wertvoll.