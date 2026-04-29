Keine Spur von Raunzen: Zwei Drittel der Wiener geben dem ESC 12 Punkte

Das Klischee vom Raunzen macht Pause. Eine neue Erhebung belegt, dass zwei Drittel der Wiener voll hinter dem Song Contest stehen und dem Spektakel mit riesiger Vorfreude entgegenblicken.

In wenigen Tagen wird Wien wieder zum Nabel der Musikwelt, wenn der Eurovision Song Contest von 10. bis 16. Mai über die Bühne geht. Die Vorfreude in der Bevölkerung ist dabei riesig, wie eine aktuelle Umfrage des WienTourismus belegt. Ganze zwei Drittel der Wienerinnen und Wiener bewerten die Austragung des Mega-Events in ihrer Stadt als positiv oder sogar sehr positiv. Das zeigt ein klares Bild der Stimmungslage, die weit über eine flüchtige Begeisterung hinausgeht.

Klares Ja zur großen Show

Die repräsentative Erhebung wird bereits seit über sechs Monaten durchgeführt und lässt keinen Zweifel daran, dass die Wienerinnen und Wiener hinter dem Song Contest stehen. Stolze 66 Prozent der Befragten sehen in der Veranstaltung einen echten Gewinn für die Bundeshauptstadt. Dabei ist das Event längst in aller Munde, da beachtliche 89 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner bereits davon gehört haben, dass der nächste ESC in Wien stattfindet. Die Bekanntheit ist also kurz vor dem ersten Ton auf der Bühne fast flächendeckend.

Stolz auf die Weltoffenheit

Neben der wirtschaftlichen Komponente spielt für viele Menschen in Wien auch das Image ihrer Stadt eine wesentliche Rolle. Rund 44 Prozent der Befragten geben an, dass sie stolz oder sogar sehr stolz darauf sind, wie Wien durch den ESC seine gelebte Diversität und Weltoffenheit präsentieren kann. Es geht der Bevölkerung also nicht nur um den Tourismus, sondern um die Botschaft von Respekt und internationalem Miteinander. Auch die Lust am Mitfeiern ist bereits geweckt, da aktuell fast jeder fünfte Befragte plant, an den zahlreichen Side-Events rund um den Bewerb teilzunehmen.

Befragung bis inklusive Juni

Für die Verantwortlichen beim WienTourismus sind diese Zahlen eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg. Die Daten basieren auf einer fundierten Online-Studie in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut MANOVA, bei der allein für die aktuelle Auswertung zum ESC fast 1.900 Personen befragt wurden. Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus, sieht darin ein belastbares Fundament für das bevorstehende Spektakel.

"Unsere Befragung versteht sich nicht als kurzfristige Momentaufnahme, sondern als fundiertes und belastbares Stimmungsbild der Wienerinnen und Wiener", so Kettner über die Aussagekraft der Ergebnisse. Er betont zudem, dass die breite Zustimmung ein deutliches Zeichen sei, denn der Bewerb habe starken Rückenwind aus der Stadt. Der WienTourismus wird die Befragung noch bis inklusive Juni fortführen, um die Entwicklung der Stimmung auch weiterhin lückenlos und transparent dokumentieren zu können.