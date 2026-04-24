Austro-Villa schafft es in die "New York Times"

Strategische Immobilienvermarktung rückt Wiener Umland international in den Fokus.

Eine Villa an der niederösterreichisch-burgenländischen Grenze wurde in der Immobilienkolumne „$2 Million Homes in Vienna“ der The New York Times als Headliner präsentiert. Die Kolumne zählt zu den etablierten Formaten im internationalen Immobilienjournalismus und stellt regelmäßig ausgewählte Objekte aus globalen Metropolen vor. Die aktuelle Veröffentlichung ist insofern bemerkenswert, als sie eine Immobilie aus dem Wiener Umland in diesen Kontext einordnet.

Villa im Wiener Umland © VIEMMO Real Estate GmbH

Diese außergewöhnliche Villa in Hof am Leithaberge verbindet moderne Architektur mit einer ruhigen Lage – nur rund 20 Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt – und bietet durch ihre erhöhte Lage einen freien Blick in die umliegende Natur. Mit einem Kaufpreis von knapp 2 Millionen Euro steht sie exemplarisch für hochwertige „Signature Homes“ im Wiener Umland.

Villa im Wiener Umland © VIEMMO Real Estate GmbH

Villa im Wiener Umland © VIEMMO Real Estate GmbH

Verantwortlich für die Vermarktung ist VIEMMO Real Estate, ein auf strategische Positionierung spezialisiertes junges Immobilienunternehmen. VIEMMO betreut Eigentümer beim Verkauf von klassischen Häusern sowie Wohnungen, Feriensitzen und Zinshäusern in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.