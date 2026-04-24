"waterdrop" erobert die ESC-Bühne: Hydration trifft auf Musik-Event

Nach elf Jahren kehrt der Eurovision Song Contest zurück nach Wien. Ein lokales Unternehmen steht dabei besonders im Fokus: waterdrop® sorgt als offizieller Partner für die passende Erfrischung. Mit einer speziellen Edition setzt das Wiener Startup ein Zeichen für Nachhaltigkeit beim ESC.

Das Wiener Unternehmen waterdrop® übernimmt eine zentrale Rolle beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Elf Jahre nach dem letzten ESC in der Bundeshauptstadt kehrt das Event zurück, und das Startup fungiert dabei als offizieller „Bottle Supplier“. Damit bringt der Betrieb seine Vision von nachhaltiger Hydration direkt auf die größte Musikbühne der Welt und unterstreicht die Rolle Wiens als zukunftsorientierte Gastgeberstadt.

Henry Murray © waterdrop

Wiener DNA auf Weltbühne

Henry Murray, Co-Gründer von waterdrop®, sieht in der Partnerschaft eine große Verantwortung. Mit Blick auf den ESC 2015, der rund 170 Millionen Menschen erreichte, will das Unternehmen die enorme Reichweite nutzen, um ein Zeichen für zukunftsfähiges Konsumverhalten zu setzen. Herzstück der Kooperation ist eine limitierte Trinkflasche, deren Design direkt vom visuellen Auftritt des Song Contests in der österreichischen Hauptstadt inspiriert wurde.

ESC-Edition von waterdrop © waterdrop

Neue Sorte für Fans

Schon vorab launchte das Unternehmen die Sorte „Evergreen Fusion“. Die neue Kreation setzt auf ein spritziges Profil aus grünem Apfel und saftiger Birne, verfeinert mit einer Note von Zitronenmelisse. Ziel ist es, den Fans eine frische Komposition zu bieten, die perfekt zur Saison in Wien passt. Neben der neuen Sorte kehren auch die beliebten Editionen „Wildberry Fusion“ und „Paradise Fusion“ für kurze Zeit in das Sortiment zurück.

Limited Editions von waterdrop © waterdrop

Nachhaltigkeit im Rampenlicht

ESC-Edition von waterdrop © waterdrop

Die Partnerschaft zwischen dem Wiener Unternehmen und dem Eurovision Song Contest basiert auf gemeinsamen Werten wie Kreativität und Gemeinschaft. Durch den Einsatz der speziellen Flaschen-Edition soll bei den tausenden Beteiligten und Fans vor Ort das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen gestärkt werden. Für den Flaschen-Spezialisten ist der Auftritt in der eigenen Heimatstadt ein Meilenstein, um Innovation und Nachhaltigkeit einem globalen Publikum zu präsentieren.