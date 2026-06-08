Linkin Park eröffnen die Stadion-Saison

Unsere WM-Kicker sind schon in Amerika. Jetzt gehört das Happel Stadion der Musik! Am Dienstag lassen Linkin Park 55.000 Fans mit der Comeback- und Jubiläums-Show "From Zero" ausflippen.

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160 Millionen verkaufte CDs, 6 Mal Platz 1 mit den Alben in Österreich, über 500 Gold und Platin-Auszeichnungen und der tragische Tod von Sänger Chester Bennington († 2017). Die Nu-Metal-Band Linkin Park prägt seit dem über 32 Millionenfach verkauften Debüt "Hybrid Theory" (1999) die Szene und ist nach dem Neustart mit Sängerin Emily Armstrong fast noch erfolgreicher! Im Vorjahr sorgten Linkin Park für den größten Hype der Nova Rock Geschichte. Am Dienstag (9. Juni) spielt man mit der Werkschau "From Zero" erstmals im Happel Stadion auf. Die 55.000 Tickets sind seit Monaten restlos ausverkauft.

Linkin Park sind eine der erfolgreichsten Band der Gegenwart. © Todd Owyoung/NBC via Getty Image

Beim auch schon 13. Österreich-Konzert setzen Linkin Park auf eine laufend durchmixte Setlist. So kamen bei den vorangegangenen 5 Europa-Konzerten gleich drei verschiedene Opener zum Zug. Auch der Comeback-Hit „The Emptiness Machine”, mit dem man sich 2024 ja gleich 11 Wochen lang an der Spitze der Austria-Top-40 behaupten konnte.

Unvergessen: Chester Bennington († 2017). © FilmMagic

Emily Armstrong gibt Linkin Park seit 2024 eine neue, coole Note. © Variety via Getty Images

Sonst setzt man bei der in gleich vier Akte unterteilten Vollpower-Show, bei der Emily Armstroig die Vocal-Schwächen vom letzten Sommer mehr als überwunden hat, auf jede Menge Abwechslung. Zum 30-jährigen Bandjubiläum wurden bislang schon 47 verschiedene Songs auf die Setlist gesetzt. Nur die ganz großen Kracher wie "In the End", Numb“, "Numb" oder "What I’ve Done" kamen bei jedem der 88 Tour-Konzerte zum Zug.

Mike Shinoda ist der Chef. Plant auch Ansagen auf Deutsch. © Corbis via Getty Images

Umrahmt von einer Bombast-Video-Show auf zwei riesigen Würfen und drei Screens, übernimmt Mastermind Mike Shinoda auf einem ausuferndem Laufsteg das Kommando. Immer wieder streut er ausufernde Synthesizer-Intros ein. Zwischen-Ansagen in Landesprache ja sowieso. Dazu durfte sich Emily Armstrong auch schon mehrmals als Schlagzeugerin beweisen.

Hitfeuerwerk für Wien: Linkin Park feiern den 30er im Happel. © Getty Images

Mit dem Hitfeuerwerk von Linkin Park startet am Dienstag eine starke Konzert-Saison im Happel-Stadion, die heuer auch noch Böhse Onkelz (20. Juni), Foo Fighters (3. Juli), Helene Fischer (11.Juli) und die Toten Hosen (12.September) ins Kicker-Oval bringt. Für 2027 darf man im Happel dann auf das Wien-Comeback von U2 und das Abschieds.-Konzert der Rolling Stones hoffen.