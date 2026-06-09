TV
Radio
E-Paper
Welt

Bei der Hymne

Trump bei NBA-Finals gnadenlos ausgepfiffen

© APA/AFP/SAUL LOEB
US-Präsident Donald Trump ist bei den NBA-Finals in seiner Heimatstadt New York von den Zuschauern ausgepfiffen worden.
OE24 auf Google bevorzugen

US-Präsident Donald Trump ist bei den NBA-Finals in seiner Heimatstadt New York von den Zuschauern ausgepfiffen worden. Die Buh-Rufe und Pfiffe brachen los, als die Bildschirme in der Arena kurzzeitig das Gesicht des Präsidenten zeigten, während er zur Nationalhymne salutierte. Im dritten Finalspiel stehen die Knicks aus New York den San Antonio Spurs gegenüber.

Der 79-jährige Trump ist erklärter Anhänger der Knicks und wurde nach eigenen Angaben von deren Teambesitzer James Dolan zu den Finals in New York eingeladen. Nach Angaben der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ist Trump der erste amtierende US-Präsident, der zu einem NBA-Finalspiel kommt. "Er ist ein echter Knicks-Fan", sagte NBA-Boss Adam Silver vor Beginn des Spiels im Madison Square Garden. Trump hatte Knicks-Partien vor seiner Zeit als Politiker häufiger besucht und dabei oft direkt am Spielfeldrand gesessen.

Auch interessant

Kennedy Center streicht Trumps Name von Webseite

Trump kann Iran-Eskalation nicht stoppen

Iran erklärt Angriffe auf Israel für beendet

Trump: Israel und Iran müssen Angriffe sofort stoppen

Kommt es jetzt zum Bruch zwischen Trump und Netanyahu?

Die Knicks haben die ersten beiden Finalspiele um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Liga in San Antonio gewonnen. Zum Titelgewinn braucht ein Team vier Siege in der Best-of-Seven-Serie.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kennedy Center streicht Trumps Name von Webseite

Milliarden-Zoff: Kampfjet-Deal zwischen Merz und Macron gescheitert

Papst in Spanien: Missbrauch ist "Pest"

EU-Land ermittelt gegen Israels Sicherheitsminister

Trump bei NBA-Finals gnadenlos ausgepfiffen

Luxus-Jet kracht zu Boden: zwei Tote

Über 100 Tote: Zahl der Ebola-Fälle steigt rasant

Krebs-Professor behandelte sich selbst und starb

Ferienwohnungen auf Mallorca sollen verboten werden

Ukraine sorgt für Kraftstoffprobleme in Russland