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Sankt Petersburg

Nach Drohnen-Angriff: Putins Heimatstadt brennt

Große Rauchwolken steigen über einer Stadt mit Fluss bei Sankt Petersburg in den Himmel.
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Ukrainische Drohnen setzten unter anderem ein Lagerhaus bei Sankt Petersburg in Brand
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Die russische Metropole Sankt Petersburg ist nach Behördenangaben am Freitagmorgen Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden.

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Dabei sei in der Nähe der Stadt ein Lagerhaus in Brand gesetzt worden, erklärte der zuständige Gouverneur Alexander Drosdenko im Internet. Aufnahmen lokaler Medien und auf Online-Plattformen zeigten eine große Rauchwolke über der historischen Stadt.

Gouverneur Drosdenko

Nach Angaben von Gouverneur Drosdenko wurde Sankt Petersburg in der Nacht von mindestens 50 Drohnen angegriffen. Die ukrainische Armee hatte zuletzt in Russland verstärkt auch Logistik- und Infrastruktur-Einrichtungen ins Visier genommen. Damit will sie nach eigenen Angaben den Nachschub für die russischen Truppen bei ihrer Offensive in der Ukraine stören.

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