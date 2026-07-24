Rita Ora versexte die Insel! Und ihr Mann filmte alles mit

Es war das heißeste Konzert des Jahres. Rita Ora strippte auf der Donauinsel bis zur Spitzen-Unterwäsche. Auch für ihren Mann, den Oscar-Winner Taika Waititi, der alles mitfilmte. Und für Austro-Freund Klemens Hallmann.

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"Jetzt kommt der heiße Teil! Dieses Lied ist sexy" Wie wahr, Rita Ora, die am Donnerstag auf der Donauinsel ihr (S)explosives Popspektakel ohnedies nur mit knapper Short, knallroten BH und einem Hauch von Umhang zündete, legt noch mal ab. Bis zum blauen Spitzen-Unterhöschen. Ein gewagtes Outfit für "Body On Me". Sündige Posen und neckisches Popowackeln inklusive. Mit nicht mehr jugendfreiem Vollkörpereinsatz tobte Rita über den ausufernden Steg. Hin zu den Fans. Hin zu ihrem Ehemann! Denn im Bühnengraben steht ihr Taika Waititi. Und filmt lächelnd alles mit.

Rita Ora liefert sündige Show. Ihre Ehemann (r) filmt alles mit. © Instagram

Taika Waititi filmte in Wien alles mit. © Instagram

Rita Ora strippte in Wien bis zur Unterwäsche. © Instagram

Rita Ora zündete die heißeste Po(p)-Show des Jahres. © Instagram

Das wird wohl nicht den Oscar bringen, so wie 2020 für "Jojo Rabbit", aber prickelnde Erinnerungen fürs Eheleben. Rita liefert ja in Wien vom Opener "Black Widow", zu dem sie auf die mit überdimensionalen bunten Stoffblumen dekorierte Bühne schritt, bis zum Abtanz-Finale "Anywhere" die heißeste Show des Jahres. Alle Hits. Von "I Will Never Let You Down" bis "Let You Love Me", das Cher-Cover "Believe" und sündige Unterwäsche inklusive.

Klemens Hallmann und Taika Waititi beim Konzert von Rita Ora auf der Donauinsel. © Instagram

Ein nur 70-minütiger Quickie, der nicht nur ihrem Taika die Schweißperlen auf die Stirn trieb, sondern auch einem guten Wiener Freund: Klemens Hallmann rockte an der Seite von Waititi auf der Donauinsel mit. Man kennt sich. Feierte ja schon bei einem Dinner in Ibiza und bei der amfARGala in Venedig gemeinsam ab. Jetzt gab es ein Wiedersehen.