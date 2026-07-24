Konzerthighlight
Rita Ora versexte die Insel! Und ihr Mann filmte alles mit
"Jetzt kommt der heiße Teil! Dieses Lied ist sexy" Wie wahr, Rita Ora, die am Donnerstag auf der Donauinsel ihr (S)explosives Popspektakel ohnedies nur mit knapper Short, knallroten BH und einem Hauch von Umhang zündete, legt noch mal ab. Bis zum blauen Spitzen-Unterhöschen. Ein gewagtes Outfit für "Body On Me". Sündige Posen und neckisches Popowackeln inklusive. Mit nicht mehr jugendfreiem Vollkörpereinsatz tobte Rita über den ausufernden Steg. Hin zu den Fans. Hin zu ihrem Ehemann! Denn im Bühnengraben steht ihr Taika Waititi. Und filmt lächelnd alles mit.
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Das wird wohl nicht den Oscar bringen, so wie 2020 für "Jojo Rabbit", aber prickelnde Erinnerungen fürs Eheleben. Rita liefert ja in Wien vom Opener "Black Widow", zu dem sie auf die mit überdimensionalen bunten Stoffblumen dekorierte Bühne schritt, bis zum Abtanz-Finale "Anywhere" die heißeste Show des Jahres. Alle Hits. Von "I Will Never Let You Down" bis "Let You Love Me", das Cher-Cover "Believe" und sündige Unterwäsche inklusive.
Ein nur 70-minütiger Quickie, der nicht nur ihrem Taika die Schweißperlen auf die Stirn trieb, sondern auch einem guten Wiener Freund: Klemens Hallmann rockte an der Seite von Waititi auf der Donauinsel mit. Man kennt sich. Feierte ja schon bei einem Dinner in Ibiza und bei der amfARGala in Venedig gemeinsam ab. Jetzt gab es ein Wiedersehen.
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