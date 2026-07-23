Milliarden-Erbin Athina Onassis macht Schluss

Milliarden-Erbin Athina Onassis stellt sich beruflich neu auf. Die 41-Jährige ist aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand der französischen "Groupe Casino" ausgeschieden.

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Athina Onassis gilt als eine der geheimnisvollsten Milliardärinnen der Welt. Seit dem Liebesaus mit Álvaro de Miranda Neto im Jahr 2016 zeigt sich die Rederei-Erbin nur selten in der Öffentlichkeit und verzichtet komplett auf Interviews oder soziale Medien. Zuletzt sorgte sie am 27. Januar 2026 bei der Stéphane Rolland Haute Couture Week in Paris mit einem neuen Look für Aufmerksamkeit. Doch auch damit soll jetzt Schluss sein.

Rücktritt aus französischem Vorstand

Nach zwei Jahren hat Athina Onassis den Vorstand des französischen Handelsunternehmens Groupe Casino verlassen. Zuerst berichtete "La Minute Riches" über diesen Schritt. Die Kommunikationsabteilung der Groupe Casino bestätigte den Rücktritt gegenüber der deutschen "Gala" in einer E-Mail offiziell mit den Worten: "Tatsächlich ist Athina Onassis im vergangenen Juni aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden."

Namensänderung bei bekanntem Reitturnier

Athina Onassis © Anadolu Agency via Getty Images

Der Ausstieg aus dem Vorstand ist nicht die einzige berufliche Veränderung im Leben der Springreiterin. Bis 2025 wurde das Reitturnier "Athina Onassis Horse Show" in Ramatuelle nahe Saint-Tropez ausgetragen. In diesem Jahr läuft das Event unter dem Namen "Longines Global Champions Tour". Der Name der Milliardenerbin taucht dabei nicht mehr auf.