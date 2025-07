Wie ihre Mutter: Milliardenerbin Athina Onassis feiert Society-Comeback

Bei einem Society-Event versetzte sie am vergangenen Wochenende alle in Staunen. Athina Onassis legte einen ihrer äußerst raren Auftritte hin.

Sie zieht es normalerweise vor, im Hintergrund zu bleiben – doch vergangenes Wochenende sorgte Athina Onassis für großes Aufsehen: Die milliardenschwere Erbin des legendären Onassis-Imperiums trat beim glamourösen „Bal d’Été“ im Pariser Musée des Arts Décoratifs überraschend ins Rampenlicht – und ließ die Society staunen.

In einem atemberaubenden roten Kleid schritt die 40-Jährige über den roten Teppich, während Star-Regisseurin Sofia Coppola (54) die Inszenierung des Events übernahm. Es war erst der zweite öffentliche Auftritt der sonst so zurückgezogenen Athina Onassis in den vergangenen drei Jahren – und der hatte es in sich.

Verblüffende Ähnlichkeit mit Mutter Christina

Viele Gäste fühlten sich beim Anblick der eleganten Athina an ihre berühmte Mutter Christina Onassis (†37) erinnert. Die Ähnlichkeiten sind tatsächlich frappant: die markanten Wangenknochen, die zurückhaltende, aber entschlossene Ausstrahlung, ein Hauch von diskretem Luxus. Ein echtes Déjà-vu für alle, die sich an die einstige Jetset-Ikone erinnern.

Christina Onassis im Jahr 2005 mit Tochter Athina © Getty Images

Doch nicht nur die optische Nähe zu ihrer Mutter sorgte für Gesprächsstoff. Auch Athinas Look zeigte eine neue Seite der Milliardenerbin. Bekannt für eher hochgeschlossene, schlichte Outfits, präsentierte sie sich in Paris mit tiefem Dekolleté und überraschend gewagten Rückenausschnitten – ein Stilbruch, der Spekulationen nährt: Ist das der Beginn eines neuen Lebenskapitels?

Schicksalsschläge und Rückzug

Athina Onassis, die Anfang des Jahres ihren 40. Geburtstag feierte, ist seit jeher eine der rätselhaftesten Persönlichkeiten der High Society. Seit ihrer Kindheit begleitet sie der Schatten des sogenannten „Onassis-Fluchs“. Ihre Mutter Christina starb viel zu jung unter bis heute ungeklärten Umständen. Ihr Vater, Thierry Roussel (72), sorgte damals mit Affären und einer neuen Familie für Schlagzeilen.





Auch Athinas eigenes Liebesleben war turbulent: Ihre Ehe mit dem brasilianischen Springreiter Álvaro Alfonso de Miranda Neto scheiterte 2017, Medien berichteten von Untreue, finanziellen Streitigkeiten und einem unerfüllten Kinderwunsch. Danach zog sich die passionierte Springreiterin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Heute soll Athina Onassis zurückgezogen in Belgien leben, fernab vom Blitzlichtgewitter.

Doch ihr jüngster Auftritt in Paris beweist: Athina Onassis ist noch immer da – und wirkt dabei stärker und selbstsicherer als je zuvor.