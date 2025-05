× Kylie Jenner verdreht im 10.000-Euro-Sting-Bikini allen den Kopf

Kylie Jenner verdrehte am Samstag ihren Fans den Kopf, als sie auf Instagram eine Serie heißer Schnappschüsse in einem funkelnden Tanga-Bikini postete. Dabei handelt es sich um ein sündhaft teures Vintage-Teil im Wert von knapp 10.000 Dollar!

Aktuell genießt Kylie Jenner mit Schwester Kendall und ihren beiden Kindern Stormi und Aire einen luxuriösen Inselurlaub auf den traumhaften Turks- und Caicosinseln. Doch an Entspannung denkt die Beauty-Milliardärin nur bedingt, zumindest, wenn es um ihren Instagram-Feed geht. Am Wochenende veröffentlichte sie eine Serie heißer Urlaubsfotos, auf denen sie nicht nur ihre Traumkurven präsentiert, sondern auch einen feuerroten Chanel-Bikini, üppig besetzt mit glitzernden Strasssteinen – und einem stolzen Wert von 10.000 Euro!

Kylie begeistert im knappen Beach Look

Für das perfekte Insta-Schnappschuss ist die Wahl des richtigen Bikinis natürlich entschieden. Kein Wunder also, dass Kylie in ihrer modischen Schatzkammer ein echtes Vintage-Highlight hervorkramte: einen knallroten Chanel-Zweiteiler, über und über besetzt mit funkelnden Strasssteinen.

© Instagram @kyliejenner ×

Auf einem Foto sitzt die zweifache Mama verführerisch auf einem Stuhl und blickt sinnlich in die Kamera. Der knappe Tanga-Bikini legt nicht nur ihre Kurven frei, sondern auch das berühmte Chanel-Logo, das auf der Rückseite mit schimmernden Steinen in Szene gesetzt ist.

© Instagram @kyliejenner ×

„Kein Ort, an dem ich lieber wäre“, schrieb Kylie zu der Fotoreihe. Laut Page Six stammt das Luxus-Teil aus der ikonischen Chanel-Kollektion von 1995 und wird heute für rund 10.000 Dollar gehandelt. Ein legendärer Look, der damals von Supermodels wie Naomi Campbell und Claudia Schiffer auf dem Laufsteg präsentiert wurde – zwei Jahre, bevor Kylie überhaupt geboren wurde!

Timothée Chalamet "hat im Leben gewonnen“

Mit diesen Pics sorgte Kylie bei ihren Fans für Schnappatmung. Natürlich dauert es keine Minute, bis die Kommentarspalte brennt! Die Fans sind sich einig: Timothée Chalamet Kylie Jenners Boyfriend – hat „im Leben gewonnen“, wie ein User schreibt. Ein anderer postet ein Meme des Hollywood-Schönlings, wie er begeistert applaudiert.

Kylie im Urlaubsfieber

© Instagram @kyliejenner ×

Bereits wenige Tage zuvor zeigte sich Kylie zusammen mit Schwester Kendall Jenner beim Planschen im türkisblauen Wasser, natürlich auch hier im Mini-Bikini. Mal mit Muscheln spielend, mal posierend wie ein echter Victoria’s-Secret-Engel.