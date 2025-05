Jenner & Chalamet: Das verrät ihr erster Red-Carpet-Auftritt über ihre Beziehung

Bei den David di Donatello Awards in Rom zeigten sich Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) zum ersten Mal offiziell als Paar auf dem roten Teppich. Seit 2023 sind die beiden liiert, bisher hielten sie sich bei öffentlichen Auftritten jedoch zurück.

Seit dem Frühjahr 2023 sind Kylie Jenner und Timothée Chalamet offiziell ein Paar – auch wenn man davon lange kaum etwas zu sehen bekam. In Interviews ließen beide durchblicken, wie glücklich sie miteinander seien. Sie beschrieben ihre Beziehung als „leicht“, „harmonisch“ und „ehrlich“. Auch Freunde des Paares sprachen wiederholt davon, wie gut die beiden sich ergänzen. Trotzdem hielten Jenner und Chalamet ihre Liebe bislang konsequent aus dem Rampenlicht heraus. Öffentliche Zärtlichkeiten? Fehlanzeige. Gemeinsame Posts auf Instagram? So gut wie nie. Bei Veranstaltungen tauchten sie meist getrennt auf oder hielten Abstand – ein bewusster Schritt, wie Insider vermuten. Umso bemerkenswerter ist ihr jüngster Auftritt in Rom: Zum ersten Mal präsentieren sich Kylie und Timothée händchenhaltend als Paar.

Stilvoller Auftritt mit viel Nähe

Bei den David di Donatello Awards in Rom zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Chalamet wurde dort mit dem Spezialpreis für seine Karriere ausgezeichnet. An seiner Seite: Kylie – elegant in einem bodenlangen, schwarzen Kleid. Der Schauspieler trug einen schwarzen Samtanzug mit floraler Brosche. Die beiden wirkten vertraut, hielten Händchen und posierten eng aneinander. Ein klares Signal.

Kylie Jenner & Timothée Chalamet bei ihrem ersten gemeinsamen Red Carpet Auftritt in Rom. © Getty Images ×

Lieber Basketball statt Met Gala

Spannend: Nur wenige Tage zuvor erschien Jenner noch allein zur Met Gala in New York – an ihrer Seite Designer Maximilian Davis. Chalamet ließ die Veranstaltung sausen und besuchte stattdessen ein NBA-Playoff-Spiel. Erst auf der Afterparty tauchte er an Kylies Seite auf. Offenbar wählt das Paar bewusst, wann es gemeinsam öffentlich auftritt.

Kylie Jenner am Montagabend bei der Met Gala in New York © Getty Images ×

Körpersprache am Red Carpet sagt viel über Beziehung aus

Die Körpersprache bei ihrem gemeinsamen Auftritt spricht Bände: Nähe, entspannte Gestik, kein Zögern – alles deutet auf eine stabile, eingespielte Beziehung hin. Insider berichten, dass Kylie sich „unglaublich glücklich“ mit Chalamet fühle. Schon bei den Oscars im März beobachteten Fans und Körpersprache-Experten eine spürbare Chemie zwischen den beiden, wenn auch etwas zurückhaltender.

Fest steht: Ihr Auftritt in Rom war ein seltener, aber eindeutiger Beweis dafür, dass es zwischen ihnen wirklich ernst ist.