× Met Gala 2025: Die süßesten Couple-Momente am roten Teppich

Modeflop-Wahnsinn: Das waren die schlimmsten Looks der Met Gala 2025 Die Met Gala 2025 bot große Mode-Momente – aber auch große Modesünden. Von zu viel Drama bis komplett am Thema vorbei: Wir zeigen Ihnen die Looks, bei denen wir uns ernsthaft gefragt haben, ob da jemand den Dresscode gelesen hat.