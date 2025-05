× Mit 81: Diana Ross stiehlt bei der Met Gala 2025 allen die Show

Diana Ross feiert ihr Mega-Comeback auf dem Fashion Event des Jahres! Bei der Met Gala 2025 erschien die 81-Jährige in einem Traum aus Weiß und einer fünf Meter langen Schleppe, mit der sie alle Blicke auf sich zog.

Wow, was für ein Auftritt! Musiklegende Diana Ross fegte bei der Met Gala 2025 über den navyblauen Teppich – und ließ mit ihrem spektakulären Look die versammelte Promi-Welt alt aussehen. Seit 2003 war Ross nicht mehr auf der Met Gala – damals erschien sie noch mit Designer Tom Ford. Nach über 20 Jahren Pause zeigte sich die 81-Jährige jetzt in einem funkelnden All-White-Outfit und bewies: Glamour kennt kein Alter!

Diana Ross wird zum Star am roten Teppich

Zur glamourösesten Nacht der Mode erschien die Grammy-Preisträgerin in einem atemberaubenden, bodenlangen weißen Kleid, das über und über mit funkelnden Kristallen besetzt war. Vollendet wurde ihr Auftritt von einem opulenten Cape, üppig geschmückt mit schneeweißen Federboas, und einem dramatischen Hut, der majestätisch über ihren Locken thronte. Doch der wahre Wow-Moment: ein spektakulärer, federbesetzter Schal, dessen über fünf Meter lange Schleppe den Teppich wie ein Wolkenmeer umhüllte.

Mehrere Betreuer halfen, die prachtvolle Robe die berühmten Stufen hinaufzumanövrieren – aber seien wir ehrlich: Für eine der größten Diven aller Zeiten ist das das Mindeste, was man(n) tun kann.

Ross-Familienpower am Red Carpet

Auf dem Teppich lüftete Ross dann noch ein rührendes Geheimnis: In den Umhang waren fein säuberlich die Namen all ihrer Kinder – Rhonda, Tracee, Chudney, Ross und Evan – sowie ihrer acht Enkelkinder - Raif, Callaway, Everlee, Leif, Indigo, Jagger, Bronx und Ziggy – eingestickt. Sie alle begleiteten die Diva symbolisch durch den Abend.

Und auch vor Ort war sie nicht allein: Sohn Evan begleitete Mama Diana an diesem Abend, Tochter Tracee Ellis Ross (52) legte später ebenfalls einen glänzenden Auftritt hin.

Ross denkt nicht ans Aufhören

Kaum zu glauben: Dieser Hammer-Auftritt wäre beinahe ins Wasser gefallen! „Es war alles total spontan. Mein Sohn hat mich überredet – ich bin ja eigentlich gerade auf Tour“, verriet sie gegenüber Vogue. Zum Glück, denn ihr Look sorgte für DAS Gesprächsthema des Abends.

Mit 81 Jahren denkt Diana Ross noch lange nicht ans Aufhören. Im Sommer tourt sie wieder durch Europa – und kündigte an: „Ich werde mich nie zur Ruhe setzen – sie müssen mich von der Bühne zerren!“ Nach diesem glamourösen Auftritt glauben wir ihr das sofort.