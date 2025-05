Doppelt hält besser? Die auffälligsten Partnerlooks der Met Gala 2025

Zweimal hinsehen lohnt sich! Bei der Met Gala 2025 sorgten auffällig viele Stars im Partnerlook für Gesprächsstoff. Von abgestimmtem Glamour bis zu unfreiwilligen Zwillingsmomenten – wir zeigen Ihnen die aufregendsten Doppel-Auftritte vom roten Teppich.

Der Red Carpet der Met Gala ist bekannt für seine spektakulären Solo-Auftritte – aber 2025 wurde es stellenweise richtig... synchron. Mehrere Stars erschienen im beinahe identischen Look, teils gewollt abgestimmt, teils verdächtig zufällig.

Die auffälligsten Partnerlooks der Met Gala 2025

Doch egal, ob geplant oder nicht: Diese Auftritte haben für Gesprächsstoff gesorgt.

Meghan Thee Stallion & Diana Ross: Glitzer trifft Glamour-Gewitter

Glitzer, Glanz und wallende Dramatik: Meghan Thee Stallion und Diana Ross kamen in funkelnden Roben mit extralanger Faux-Fellschleppe – so lang, dass gleich mehrere Herren nötig waren, um sie auf dem Boden kunstvoll in Szene zu setzen. Fast schon Performance-Kunst! Die Looks unterschieden sich zwar im Detail, aber die Wirkung war dieselbe: Bühne frei für die Queens of Drama. Ein Wow-Moment, den man beiden einfach lassen muss.

Meghan Thee Stallion & Diana Ross 1/2

2/2 © Getty Images © Getty Images

Zendaya & Anna Sawai: Weiß. Clean. Perfekt abgestimmt.

Bei diesem Duo musste man zweimal hinschauen – nicht, weil man sich fragte wer ist das?, sondern haben die sich abgesprochen? Zendaya und Schauspielerin Anna Sawai erschienen beide in einem fast identischen weißen Anzug. Scharfe Schnitte, cleane Linien, selbst der Hut saß bei beiden auf exakt derselben Höhe. Zufall? Vielleicht. Aber eines ist klar: Beide haben exzellenten Geschmack – und gemeinsam eine ganz eigene, stille Macht auf dem Teppich entfaltet.

Zendaya & Anna Sawai 1/2

2/2 © Getty Images © Getty Images

Jenna Ortega & Lorde: Maßarbeit trifft Maßband

Ein Duo mit derselben Grundidee, aber komplett unterschiedlicher Umsetzung. Jenna Ortega nahm das Motto "Tailored for You" wörtlich – und kam in einem Kleid aus Maßbändern. Ja, richtig gelesen. Entworfen von Balmain-Designer Olivier Rousteing war das Kleid nicht nur ein visuelles Statement, sondern auch eine clevere Hommage an das Schneiderhandwerk. Kreativ, originell, perfekt.

Lorde hingegen wählte einen grauen Maßlook der etwas anderen Art: einen auf den Leib geschneiderten Bustier, trägerlos und rückenfrei mit passendem Maxi-Rock, beides im Streifenlook – optisch eindrucksvoll, aber deutlich zurückhaltender. Schön? Ja. Aber neben Jennas verspielter Interpretation wirkte es fast ein bisschen brav.

Jenna Ortega & Lorde 1/2

2/2 © Getty Images © Getty Images

Ob abgesprochen oder zufällig – diese Partnerlooks haben gezeigt, dass Stil auch im Doppelpack funktioniert.