Insolvenz

Millionen-Schulden: Baufirma pleite - alle Mitarbeiter verlieren Job

16.10.25, 07:32
Die Baukrise fordert das nächste Opfer: In Oberösterreich musste die junge Firma Dialog Haus Mal2 Bau GmbH Insolvenz anmelden – alle Mitarbeiter sind betroffen. 

Die Pleitewelle in der Bauwirtschaft reißt nicht ab. Jetzt hat es erneut ein Unternehmen aus Oberösterreich getroffen: Die Dialog Haus Mal2 Bau GmbH mit Sitz in St. Oswald (Bezirk Freistadt) ist insolvent. Das Landesgericht Linz eröffnete das Konkursverfahren. Die Website der Firma ist bereits offline, der Betrieb wurde eingestellt.

Junges Unternehmen scheitert nach nur vier Jahren

Das Bauunternehmen wurde 2021 gegründet und beschäftigte zuletzt sechs Mitarbeiter. Eine Fortführung sei laut Angaben nicht mehr möglich, heißt es in den Unterlagen zum Verfahren.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) beziffert die Verbindlichkeiten auf rund 1,39 Millionen Euro. Insgesamt sind 69 Gläubiger betroffen.

Ursachen: Wirtschaftsflaute und teure Kredite

Zu den Hauptgründen für die Insolvenz zählen die anhaltende Wirtschaftsflaute, gestiegene Zinsen und die hohe Inflation, die die Nachfrage nach Immobilien stark einbrechen ließen.

Zusätzlich kämpfte das Unternehmen mit der Verteuerung von Fremdfinanzierung und massiven Kostensteigerungen bei Baumaterialien wie Stahl, Beton und Holz. Diese Kosten konnten nur teilweise an die Kundschaft weitergegeben werden – eine wirtschaftlich tragfähige Lösung war nicht mehr möglich.

Keine Rettung in Sicht

Laut AKV sei die wirtschaftliche Situation der Firma aussichtslos gewesen. Der operative Betrieb wurde bereits eingestellt, bevor das Verfahren offiziell eröffnet wurde. Eine Sanierung oder Fortführung ist nicht geplant.

