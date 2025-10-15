Mega-Pleite: ESIM-Chemicals meldet Konkurs an

289 Jobs in Linz wackeln, es ist wohl die größte Pleite des Jahres.

Linz. Über das Vermögen der ESIM Chemicals GmbH wurde am 15. Oktober 2025 am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet. Der Chemiebetrieb mit Sitz in Linz, der auf Spezial- und Zwischenprodukte für die chemische Industrie sowie Pflanzenschutzmittel spezialisiert ist, hat laut Kreditschutzverband KSV1870 Schulden in Höhe von rund 118 Millionen Euro bei Aktiva von knapp 3,8 Millionen Euro.

Das Ziel: Viele Jobs behalten

Hauptursachen für die Insolvenz sind ein starker Preisverfall durch asiatische Konkurrenz, der Verlust wichtiger Kunden und massive Kostensteigerungen, wie es heißt. Der Betrieb soll vorerst fortgeführt werden, um eine mögliche Sanierung zu prüfen. Ziel ist es, möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern, heißt es seitens des Unternehmens. Gläubiger können ihre Forderungen bis Mitte November anmelden, die erste Tagsatzung ist für Dezember angesetzt.