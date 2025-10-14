Alles zu oe24VIP
Insolvenz
© Getty

Insolvenzwelle

Nächstes Kult-Lokal muss für immer schließen

14.10.25, 15:43
Teilen

Die Wirtschaftskrise hat das nächste Opfer. Ein Linzer Kult-Lokal ist pleite und muss für immer zumachen.

Das Walker gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Fortgeh-Lokalen am Linzer Hauptplatz. Viele Gäste schwärmten von den Burgern in Kombination mit einem Cocktail oder frisch gezapften Bier.

Doch vor eineinhalb Jahren schlitterte der Betrieb in finanzielle Schwierigkeiten und musste am Ende Insolvenz anmelden. Gründe: Corona-Pandemie und hohe Personalkosten.

Pleite trotz Abbau von Mitarbeitern

Der Alpenländische Kreditorenverband berichtet, dass die Iris Fabiane Gastronomiebetriebs-GmbH ein riesiges Umsatzminus hat. Das Lokal versuchte, die Pleite mit dem Abbau von Mitarbeitern zu vermeiden. Doch dies konnte nicht mehr aufgefangen werden.

Weiterführung nicht geplant

Die laufenden Kosten sind höher als die Einnahmen. Ebenfalls fehlten dem Unternehmen zusätzliche Mittel zur Weiterführung.

Durch den Konkurs sind knapp 40 Gläubiger und 15 Beschäftigte betroffen. Eine Fortführung ist derzeit nicht geplant, wodurch sie bald arbeitslos seien.

