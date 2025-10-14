Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.400 aktien down -1.68% Andritz AG 60.80 aktien down -0.57% BAWAG Group AG 110.80 aktien down -0.45% CA Immobilien Anlagen AG 24.600 aktien up +1.65% CPI Europe AG 17.880 aktien up +0.34% DO & CO Aktiengesellschaft 220.00 aktien down -2.65% EVN AG 23.950 aktien down -0.21% Erste Group Bank AG 84.95 aktien down -0.76% Lenzing AG 24.500 aktien down -3.73% OMV AG 43.560 aktien down -0.95% Oesterreichische Post AG 29.650 aktien down -0.5% PORR AG 30.550 aktien down -0.65% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.820 aktien down -2.55% SBO AG 26.750 aktien down -0.37% STRABAG SE 82.70 aktien down -0.96% UNIQA Insurance Group AG 13.100 aktien up +0.61% VERBUND AG Kat. A 63.60 aktien up +0.87% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.450 aktien up +0.21% Wienerberger AG 26.260 aktien down -3.31% voestalpine AG 32.320 aktien down -2.77%
  1. oe24.at
  2. Business
benko
© apa

Auch Ehefrau nicht

Benkos Mama will doch nicht aussagen

14.10.25, 12:35
Teilen

Benkos Mutter und Ehefrau erscheinen doch nicht als Zeuginnen.

Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko hat sich am Dienstag am Landesgericht Innsbruck im Prozess wegen betrügerischer Krida nicht schuldig bekannt. Darüber hinaus wollte er keine Fragen beantworten, griff aber die Staatsanwaltschaft an und warf ihr "Zynismus" vor. Die Verhandlung wurde daraufhin für Dienstag beendet, weil die Befragung eines beantragten Zeugen dann doch nicht möglich war. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.

Benko wird vorgeworfen, im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert zu haben, indem er Vermögenswerte beiseitegeschafft und den Gläubigern entzogen haben soll. Verschoben haben soll er sie in Gesellschaften und Privatstiftungen sowie zu seiner Mutter. Und dies alles zu einer Zeit ab Herbst 2023, als die Konkurseröffnung bereits absehbar gewesen sei und er bereits mit Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen gehabt habe, so der Tenor der Anklage der WKStA.

Alle Bilder: Benko vor Gericht

  • benko 1/29
    fdsfgwawa.JPG
  • benko 2/29
    benko
  • benko 3/29
    benko
  • benko 4/29
    benko
  • benko 5/29
    benko
  • benko 6/29
    benko
  • benko 7/29
    benko
  • benko 8/29
    ABD_20251014_ABD0028.HR
  • benko 9/29
    benko
  • benko 10/29
    benko
  • benko 11/29
    benko
  • benko 12/29
    benko
  • benko 13/29
    benko
  • benko 14/29
    ABD_20251014_ABD0027.HR
  • benko 15/29
    ABD_20251014_ABD0031.HR
  • benko 16/29
    cagfdsfrafsdtadgfd.JPG
  • benko 17/29
    ABD_20251014_ABD0030.HR
  • benko 18/29
    ABD_20251014_ABD0035.HR
  • benko 19/29
    ABD_20251014_ABD0039.HR
  • benko 20/29
    ABD_20251014_ABD0029.HR
  • benko 21/29
    ABD_20251014_ABD0034.HR
  • benko 22/29
    ABD_20251014_ABD0036.HR
  • benko 23/29
    zuetrzfsetfus.JPG
  • benko 24/29
    ABD_20251014_ABD0037.HR
  • benko 25/29
    Benko-Prozess_LIVE2
  • benko 26/29
    Benko_Gericht
  • benko 27/29
    dasfdrhz.JPG
  • benko 28/29
    ABD_20251014_ABD0038.HR
  • benko 29/29
    benko

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© oe24

© apa

© apa

© apa

 Mutter und Ehefrau nicht vor Gericht

Für die Staatsanwältin agierte Benko als jemand, der trotz Konkurses "seinen luxuriösen Lebensstil" nicht aufgeben wolle. Insgesamt sei er nach dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht" vorgegangen. Dabei führte sie "nachträgliche Schenkungsvereinbarungen" ins Treffen und zitierte aus Chats mit seiner Schwester, die zeigen würden, dass Benko die Geschicke der Stiftungen geleitet habe. Apropos Familie: Schwester, Mutter und Ehefrau Benkos machten als Angehörige von ihrem Recht Gebrauch, nicht als Zeuginnen vor Gericht erscheinen zu müssen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden